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Yaşam

Hazreti Mevlana vefatının 749'uncu yılında Konya'da törenlerle anılıyor

Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 749'uncu yılında Konya'da törenlerle anılıyor.

Basir Gülüm   | 14.12.2022
Hazreti Mevlana vefatının 749'uncu yılında Konya'da törenlerle anılıyor

Konya

Bu yıl, "Dostluk Vakti" temasıyla Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin sekizinci günü Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından devlet sanatçısı Ahmet Özhan tasavvuf müziği konseri verdi.

Daha sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca, İsmail Dede Efendi'nin ferahfeza makamındaki Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.

Mevlana Kültür Merkezi'ndeki salonu dolduran yerli ve yabancı turistler Sema Ayin-i Şerifi'ni ilgiyle izledi.

Şebiarus programları 17 Aralık'ta sona erecek.

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