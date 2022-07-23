Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,562.10
BTC/USDT
22,696.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşuyor Akıncı Filo'nun "çelik kanatları" 7 dakikadan az sürede gökyüzünde
logo
Yaşam

Hatay'ın tescilli peyniri, aylarca toprak altında saklanarak olgunlaştırılıyor

Gastronomi kenti Hatay'ın peynir ve çökeleğin yanı sıra çeşitli baharatların karıştırılmasıyla hazırlanan tescilli lezzeti Antakya carra peyniri, toprak altında aylarca bekletilerek olgunlaştırılıyor.

Salim Taş   | 23.07.2022
Hatay'ın tescilli peyniri, aylarca toprak altında saklanarak olgunlaştırılıyor Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na layık görülen Hatay mutfağı, birbirinden güzel lezzetleriyle adından söz ettiriyor.

Geçen yıl Antakya Ticaret ve Sanayi Odası girişimleriyle coğrafi işaret tescil belgesi alan Antakya carra peyniri de kentin geleneksel yöntemlerle hazırlanan lezzetleri arasında bulunuyor.

Antakya carra peyniri, uzun ve zahmetli sürecin ardından sofralara geliyor.

Keçi veya inek sütünden elde edilen peynir, çörek otunun bulunduğu toprak küp (carra) içine hava almayacak şekilde katmanlar halinde bastırılarak yerleştiriliyor.

Üzerine tuz ve kekik yayılarak bezle sıkıca bağlanan carranın ağzı, içine herhangi bir haşerat girmemesi için odun külünün suyla yoğrulmasıyla hazırlanan macunla kapatılarak kuruması için birkaç saat bekletiliyor.

Çömlek içinde yapımı tamamlanan karışım daha sonra olgunlaşması için çömleğin ağzı aşağıya bakacak şekilde serin bir yerde bulunan büyük bir saksıya ya da bahçeye gömülüyor.

Toprak altında üzeri ara ara sulanan Antakya carra peyniri, en az 3-4 ay bekletilmesinin ardından tüketime hazır hale geliyor.

Antakya carra peyniri, tercihe göre sade veya üzerine zeytin yağı dökülerek tüketilebiliyor.

Yazın yapılan peynir kışın tüketiliyor

UNESCO Hatay Gastronomi Evi yöneticisi İpek Aslan, AA muhabirine, zengin mutfak kültürüne sahip kentte Antakya carra peynirinin vazgeçilmez lezzetler arasında yer aldığını söyledi.

Antakya carra peynirinin daha çok yaz aylarında yapıldığını anlatan Aslan, sonbaharda topraktan çıkarılan lezzetin kış boyunca tüketilebildiğini belirtti.

Aslan, işletmelerine gelen misafirlere geleneksel yöntemlerle hazırlanan peyniri ikram ederek bilinirliğini artırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Geleneksel yöntemlerle Antakya carra peyniri üretimi yapan Hatice Oral da tescilli lezzetin zahmetli bir sürecin ardından sofralara geldiğini anlattı.

Peynirin poşetlenerek buzluklara konması halinde 6 aya kadar dayanabildiğini belirten Oral, "Antakya carra peyniri, bizim toprağımızın içinde saklanmış olan bir hazinemizdir." dedi.

Hatay Gastronomi Evi şefi Süleyman Demirel ise çeşitli baharatlarla hazırlanan peynirin müşteriler tarafından çok beğenildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, edebiyatçı Özdenören için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı
Bolu'da içme suyundan etkilenerek tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da jandarma ekipleri ormanlık alanlarda yangın denetimi yaptı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 ayda 290 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Hatay'ın tescilli peyniri, aylarca toprak altında saklanarak olgunlaştırılıyor

Hatay'ın tescilli peyniri, aylarca toprak altında saklanarak olgunlaştırılıyor

Hatay'ın müze ve ören yerlerini yılın ilk yarısında 202 bin kişi gezdi

Medeniyetler Korosu'nun ezgileri tarihi mekanlarda yankılanacak

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı etkinliklerle kutlanıyor
15 Temmuz şehidinin annesi, kızının hasretini adını taşıyan torunlarıyla gideriyor

15 Temmuz şehidinin annesi, kızının hasretini adını taşıyan torunlarıyla gideriyor
Dede sanatı kündekariyi gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor

Dede sanatı kündekariyi gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor