Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Devlet Bahçeli'yi Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti
Yaşam

Hasankeyf'teki tarihi yapılar havadan görüntülendi

Batman'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesindeki tarihi yapılar dron ile havadan görüntülendi.

Şahin Seçen  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Hasankeyf'teki tarihi yapılar havadan görüntülendi

Batman

Mezopotamya'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyetin izlerini barındıran tarihi Hasankeyf'te Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Veysel Eroğlu Barajı'nın (Ilısu) göl sahasında kalan ve Arkeopark'a taşınan tarihi eserler yeni yerlerinde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Tarihi yapılardan Zeynel Bey Türbesi, Er-Rızk Camisi ve Sultan Süleyman Camisi dron ile havadan görüntülendi.


İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren gazeteciler için paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor
OGM'ye ait yangın söndürme uçağı su alma sırasında kaza kırıma uğradı
İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu

