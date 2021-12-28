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Yaşam

Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudanlı yetimlerle 'mendil kapmaca' oynadı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Hayrat Vakfı’nın Sudan'ın başkenti Hartum'daki yetim eğitim merkezini ziyaret etti.

Ömer Erdem   | 28.12.2021
Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudanlı yetimlerle 'mendil kapmaca' oynadı Fotoğraf: Mahmoud Hjaj - AA

Hartum

Büyükelçi Neziroğlu, Hayrat Vakfı'nın maddi ve manevi hamiliğini üstlendiği yüzlerce yetimden 9 yaş grubu yetimler ve aileleri ile bir araya geldi.


Yetimlerle sohbet ederek mendil kapmaca oyunu oynayan Neziroğlu, merkezdeki Kız Hafızlık Kursu ve üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdu da gezdi.

Merkezdeki programın açılışında konuşan Büyükelçi Neziroğlu, "Sudanlı kardeşlerimize yardımcı olmayı her alanda bir görev olarak görüyoruz. Bizler kardeşiz ve kardeşliğin gereği, birbirimize sahip çıkmak ve destek olmaktır." dedi.

Neziroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Afrika'da, Sudan'da çeşitli kurumlarımızla hizmet ediyoruz. Sizlere hizmet etmekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Hayrat Vakfı Sudan Temsilcisi İsmail Kaya da ziyaretinden dolayı Büyükelçi Neziroğlu'na teşekkür ederek vakfın faaliyetleri konusunda bilgi verdi.

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