Yaşam

Hakkari'deki zirvelere tırmanan dağcıların ağır yükünü katırlar hafifletiyor

Bakir doğasıyla zirve tutkunlarını cezbeden Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yurdun en yüksek ikinci zirvesi Uludoruk'a tırmanan dağcıların ağır yükleri, katırların yardımıyla kamp alanına ulaştırılıyor.

Sayim Harmancı  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Hakkari'deki zirvelere tırmanan dağcıların ağır yükünü katırlar hafifletiyor Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Son zamanlarda yüksek rakımlı zirveleri ve doğal parkurlarıyla adrenalin tutkunlarının rotasına giren kentteki dağlar, bozulmayan doğasıyla zirve tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kentteki doğaseverlerin yanı sıra farklı il ve ülkelerden gelen dağcıların en çok tırmanış yapmak istedikleri zirvelerin arasında Dağlıca bölgesinde bulunan Cilo Dağları'ndaki 4 bin 135 metre yüksekliğiyle yurdun en yüksek ikinci noktası Uludoruk yer alıyor.

Ekipmanlarıyla zorlu parkurlardan ilerleyerek zirveye ulaşmaya çalışan dağcıların en büyük yardımcısı, köylerde yük taşımada kullanılan katırlar oluyor.

Dağcılardan bazıları, ağır yükleri ve ekipmanlarının kamp alanına ulaştırılması için belirli ücret karşılığında katır sahipleriyle anlaşıyor.

Çantalar ile kamp malzemelerini torbalara koyarak katırların sırtına yükleyen hayvan sahipleri, bu yükleri Serpil Yaylası'ndan Horgedim Yaylası'na kadar ulaştırıyor.

Zorlu yolculukta dağcılara yoldaşlık da yapan katır sahipleri, bölge hakkında bilgi veriyor, dostluklarını geliştiriyor.

"Her yerden buraya dağcılar geliyor"

Katır sahiplerinden Esat Renda, dağcı ve doğaseverlerin çantalarını alıp katırlarla Horgedim'e kadar taşıdıklarını söyledi.

Bu yolcuğun 4-5 saat sürdüğünü belirten Renda, şunları dile getirdi:

"İniş de aynı sürede gerçekleşiyor. İki gece orada kalıyoruz. Sonra tekrar o yükleri indiriyoruz. Hava sıcak ve bu işin zorluğu çok. Çantaları ve kamp malzemelerini taşıyoruz. Bu işi amcamın oğluyla yapıyoruz. 5 katırımız var. Horgedim Yaylası'nda fazla kar olmadığı için bu sene su yok. Buradaki akarsudan oraya su taşıyoruz. Buralar çok güzel. İstanbul, Bursa, Ankara, Mardin, Van, her yerden buraya dağcılar geliyor. Dağcı olmadığında eve dönüyoruz. Geldiklerinde bizi arıyorlar, biz de onlara eşlik ediyoruz."

Evliya Renda da yaptıkları işin zor olduğunu ifade ederek, "Bu işle uğraşıyoruz. Buraya gelenlere yardımcı oluyoruz. Onların yükünü Horgedim'e çıkarıyoruz. Onlar da orada kamp kurup sonra zirveye gidiyorlar. Döndüklerinde de yine yüklerini biz getiriyoruz. Özellikle yokuşu çıkınca çok zorlanıyoruz. Mesafe çok. Gelen ziyaretçilere bölgeyi de anlatıyoruz. Buraları tanıtmaya çalışıyoruz. Burada yüksek zirveler çok. Güzel bir doğası var. O nedenle ilgi çekiyor." diye konuştu.

"Onların burada olması bizim için önemli"

Dağcılara rehberlik eden Nejdet Bozkurt, katır sahiplerinin tırmanışta kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 5 saatlik zorlu tırmanış parkurunun bulunduğunu belirten Bozkurt, "Biz Alpin stiliyle tırmandığımız zaman yükümüzü kendimiz taşırız ama özellikle buraları görmek isteyen ve çok antrenmanlı olmayan insanların eşyalarını katırlara yüklüyoruz. Katırları Horgedim Yaylası'na çıkarıyoruz. Daha sonra iki gece orada konaklayıp zirve yaptıktan sonra dönüyoruz. Onların burada olması bizim için önemli. Yükümüzü hafifletiyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar." ifadelerini kullandı.

