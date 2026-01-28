Dolar
Yaşam

Hakkari'deki kayak merkezi yarıyıl tatiliyle hareketlendi

Hakkari'de doğal parkurları ve kristal kar yapısıyla öne çıkan 2 bin 800 rakımdaki Mergabütan Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde kayak tutkunlarını ağırlıyor.

Sayim Harmancı  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Hakkari'deki kayak merkezi yarıyıl tatiliyle hareketlendi Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Karın yerde kalma süresinin uzun olmasıyla sezonun en erken açılıp en geç kapandığı tesislerden biri olan kayak merkezi, her yıl ağırladığı binlerce ziyaretçiyle bölgede kış turizminin gelişmesine katkı sağlıyor.

Kente 12 kilometre mesafede olan ve kolay ulaşım imkanı bulunan merkez, bu yıl da çevre il ve ilçelerin yanı sıra İran ve Irak'tan gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

Amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği kristal yapıdaki karla kaplı pistleri, doğal parkurları, kapalı yürüme bandı, teleski ve telesiyej sistemleriyle rağbet gören merkezde, geçen yıl birinci etaba kurulan aydınlatma sisteminin devreye alınmasıyla gece kayağı yapma imkanı da bulunuyor.

Hafta sonları ve yarıyıl tatilinde kayak merkezinde yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, snowboard yapıp kayak takımları ve kızakla kayarak keyifli zaman geçiriyor.

Telesiyejle 3 bin rakımın üzerindeki zirve ve yamaçlardaki pistlere çıkan kayak tutkunları, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı bölgede, eşsiz manzaraya karşı kayarak adrenalin dolu anlar yaşıyor.

Merkezde hazır bekletilen Jandarma Arama Kurtarma Timi de kayak yaparken pistlerden çıkıp kaybolan, yaralanan ve telesiyejde mahsur kalanların yardımına yetişiyor.

"Kış turizminin gelişimi için çok iyi bir yer"

Ziyaretçilerden Sevda Öztunç, AA muhabirine, kayak merkezinin bölge için çok şey ifade ettiğini söyledi.

Kış mevsiminin kentte zorlu geçtiğini ve bu sene yağışın fazla olduğunu belirten Öztunç, şunları kaydetti:

"Burada sosyal aktiviteler yok denecek kadar az. İyi ki kayak merkezi var. İnsanlar buraya eğlenmeye gelebiliyor. Burası bizim için velinimet. Burada kar kalitesi çok iyi. Tesis yüksek rakımda olduğu için kar donuk oluyor. O yönden şanslıyız. Nisan ayına kadar da kayak merkezini aktif şekilde kullanabiliyoruz. İl dışından gelenler fazla. Yurt dışından gelenler var. Burası çok tercih ediliyor. Bu bizim için güzel bir şey. Kış turizminin gelişimi için çok iyi bir yer. Bulunduğumuz yerde şehir görünüyor. Özellikle sis düştüğünde çok güzel bir manzara oluşuyor. Bu da bizi buraya çekiyor."

"İnsanlar gelip burada stres atabiliyor"

Ziyaretçilerden Denizcan Abi ise Van'dan arkadaşlarıyla merkeze geldiğini anlatarak, "Burada kayak yapıyoruz, eğleniyoruz. Şu an bayağı yüksekteyiz. Manzara, kar her şey çok güzel. Adrenalini biraz yüksek. Pistin yukarısına gidiyoruz. Oradan da en uzun pistten kayacağız. Bugün bayağı yoğunluk var." diye konuştu.

Murat Taş da yöre sakinlerinin özellikle hafta sonları ve tatillerde merkeze gelerek vakit geçirdiğini söyledi.

Merkezin kent için önemli kazanım olduğunu vurgulayan Taş, "Bu sene yoğun kar var. Yaklaşık 2 metre kar yağdı. Bursa'nın Uludağ'ı, Kayseri'nin Erciyes'i, Erzurum'un Palandöken'i gibi Hakkari'nin kayak merkezi de uluslararası alanda neden olmasın? Kentimize bu kayak merkezinin kazandırılmasında kimin emeği varsa sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnsanlar gelip burada stres atabiliyor. Her bölgenin, her şehrin bir güzelliği vardır. Hakkari'nin karı, kayak merkezi, dağları güzeldir. Bu tür aktiviteler bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

