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Yaşam

Hak İnsani Yardım Derneği, Yemenli yetimlere bayramlık kıyafet dağıttı

Hak İnsani Yardım Derneği, Yemen'deki yetim çocuklara Kurban Bayramı öncesinde bayramlık kıyafetler hediye etti.

Ali Ebubekir Tokcan  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Hak İnsani Yardım Derneği, Yemenli yetimlere bayramlık kıyafet dağıttı

Ma rib

Dernek, Yemen'in Marib kentinde kurulan "Biz Ümmetiz" adlı çadır kentinde bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte 240 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık kıyafetler dağıtıldı.

Çocuklar için çeşitli eğlenceler tertip edilen etkinlikte, oyunlar oynanıp şarkılar söylendi. Yetim çocuklar gönüllerince eğlendiği etkinlik sonunda, verilen harçlıklarla bayram sevincini erkenden yaşadı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Hak İnsani Yardım Derneği Yurtdışı İlişkiler Koordinatörü İmdat Avli, dernek olarak Yemen’deki organizasyonlarının devam ettiğini söyledi.

Avli, bayrama birkaç gün kala yetimleri giydirdiklerini ve savaş nedeniyle üzülen çocukların yardımseverlerin vasıtasıyla bir nebze de olsa sevindiğini belirtti.

Hazırladıkları erzakların ve kesilecek kurbanlıkların savaş nedeniyle gülmeye hasret kalmış çocukların yüzünde tebessüme vesile olacağını dile getiren Avli, savaş ve açlıkla mücadele eden Yemen halkının sevinmeye hakkı olduğunu vurguladı.

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