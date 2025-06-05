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Dünya

Hak İnsani Yardım Derneği, Somali'de gıda ve giyim yardımı yaptı

Hak İnsani Yardım Derneği, Somali'de 7 binden fazla kişiye gıda ve giyim desteği sağladı.

Ali Ebubekir Tokcan  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Hak İnsani Yardım Derneği, Somali'de gıda ve giyim yardımı yaptı Fotoğraf: Ali Ebubekir Tokcan/AA

Baydabo

Dernek, hayırseverlerin destekleriyle başkent Mogadişu ve Baydabo şehirlerinde, yaşamlarını zor şartlar altında sürdüren ve çoğunluğu mülteci kamplarında kalan insanlara yardımda bulundu.

Dernek bağışçılarının sadaka ve akika kurbanlarının yanı sıra, çeşitli gıda maddelerinden oluşan erzak ve giyim yardımları, yerel partner ekipler ve Türkiye’den gelen dernek gönüllüleri tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

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Hak İnsani Yardım Derneği Yurt Dışı İlişkiler Koordinatörü Zübeyir İmdat Avli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somali’ye Kurban Bayramı vesilesiyle geldiklerini ve yüz binlerce insanın açlık sebebiyle göç ettiğini gördüklerini dile getirdi.

Somali’nin aslında verimli topraklara ve okyanusa sahip olduğunu ancak yıllarca sömürüldüğünü belirten Avli, Somali halkının artık kendi ayakları üzerinde durmasını istediklerini söyledi.

Dernek gönüllüsü Yunus Emre Üzümcü, bayramı evde çocukları ile birlikte de geçirebileceklerini ancak kardeşlik duygularının pekişmesi için Somali’ye geldiklerini ifade etti.

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