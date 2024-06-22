Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,321.51
ETH/USDT
3,497.20
BTC/USDT
64,223.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aydın’ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangın, Astim Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikaya sıçradı
logo
Yaşam

Hafta sonunu doğada geçirmek isteyenler Gölcük'ü tercih etti

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu doğada geçirmek isteyenlerden ilgi gördü.

Mehmet Emin Gürbüz  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Hafta sonunu doğada geçirmek isteyenler Gölcük'ü tercih etti Fotoğraf: Zafer Göder - AA

Bolu

Günübirlik tatil için tabiat parkına gelenler, serin havanın ve güzel manzaranın tadını çıkardı.

Bazı kişiler belirlenen alanlarda piknik yaparken, bazıları göl çevresinde yürümeyi, bisiklet ve golf araçlarıyla tur atmayı tercih etti.

Öte yandan yoğun ilgi nedeniyle tabiat parkındaki araç park alanları doldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Büyükada'da bayram tatilinin bitimine bir gün kala yoğunluk yaşandı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
DMM, "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasını yalanladı
İstanbul'da tatil dönüşü yollardaki trafik havadan denetlendi

Benzer haberler

Hafta sonunu doğada geçirmek isteyenler Gölcük'ü tercih etti

Hafta sonunu doğada geçirmek isteyenler Gölcük'ü tercih etti

Başkentte bayram tatili dönüşü yoğunluk başladı

Şeyh Edebali Türbesi'nde hafta sonunda da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Tarih ile doğanın bütünleştiği Phaselis bayram tatilinde binlerce ziyaretçi ağırladı

Tarih ile doğanın bütünleştiği Phaselis bayram tatilinde binlerce ziyaretçi ağırladı

Dönüş yolundaki tatilciler yollarda yoğunluk oluşturdu

Dönüş yolundaki tatilciler yollarda yoğunluk oluşturdu
"Sakin kent" Akyaka, bayram tatilini hareketli geçirdi

"Sakin kent" Akyaka, bayram tatilini hareketli geçirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet