Hafta sonunu doğada geçirmek isteyenler Gölcük'ü tercih etti
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu doğada geçirmek isteyenlerden ilgi gördü.
Bolu
Günübirlik tatil için tabiat parkına gelenler, serin havanın ve güzel manzaranın tadını çıkardı.
Bazı kişiler belirlenen alanlarda piknik yaparken, bazıları göl çevresinde yürümeyi, bisiklet ve golf araçlarıyla tur atmayı tercih etti.
Öte yandan yoğun ilgi nedeniyle tabiat parkındaki araç park alanları doldu.
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