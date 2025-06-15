Güvenlik görevlisi nefes borusuna yiyecek kaçan kediyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Samsun'da nefes borusuna yiyecek kaçan kedi, güvenlik görevlisinin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Samsun
Çarşamba ilçesi Orta mahalle Ata Giritli Caddesi'nde kedinin nefes borusuna yediği yiyecek kaçtı.
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Kedinin nefes almakta zorlandığını fark eden bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Selçuk Çavdar, kediye Heimlich manevrası uyguladı.
Samsun'da nefes borusuna yiyecek kaçan kedi, güvenlik görevlisi Selçuk Çavdar'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu https://t.co/8JtoT5OF4T pic.twitter.com/RIgArujcU9— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 15, 2025
Kedi, soluk borusuna kaçan yiyeceğin çıkmasının ardından rahat nefes almaya başladı.
Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, nefes almakta zorlanan kedinin çırpındığı, o bölgeden geçen Çavdar'ın durumu fark etmesi üzerine Heimlich manevrası uygulaması ve kedinin bölgeden uzaklaşması yer aldı.
Çavdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, marketten çıkarken kediyi gördüğünü söyledi.
Hemen kedinin yüzünü aşağı çevirdiğini ve Heimlich manevrasını uyguladığını anlatan Çavdar, "Ağzından bir parça çıktı, parçaya baktığımda kemikli tavuk eti olduğunu gördüm. Bu hamle sayesinde kediyi kurtarmış olduk. Mesleğim gereği bu eğitimleri almıştım. Benim için güzel bir duygu oldu, bir hayata dokundum. Heimlich manevrası herkesin bilmesi gereken ilk yardım yöntemi." diye konuştu.