Dolar
39.41
Euro
45.50
Altın
3,433.40
ETH/USDT
2,524.00
BTC/USDT
105,237.00
BIST 100
9,311.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Güvenlik görevlisi nefes borusuna yiyecek kaçan kediyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Samsun'da nefes borusuna yiyecek kaçan kedi, güvenlik görevlisinin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Batuhan Dişbudak  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Güvenlik görevlisi nefes borusuna yiyecek kaçan kediyi Heimlich manevrasıyla kurtardı Fotoğraf: Batuhan Dişbudak/AA

Samsun

Çarşamba ilçesi Orta mahalle Ata Giritli Caddesi'nde kedinin nefes borusuna yediği yiyecek kaçtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kedinin nefes almakta zorlandığını fark eden bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Selçuk Çavdar, kediye Heimlich manevrası uyguladı.

Kedi, soluk borusuna kaçan yiyeceğin çıkmasının ardından rahat nefes almaya başladı.

Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, nefes almakta zorlanan kedinin çırpındığı, o bölgeden geçen Çavdar'ın durumu fark etmesi üzerine Heimlich manevrası uygulaması ve kedinin bölgeden uzaklaşması yer aldı.

Çavdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, marketten çıkarken kediyi gördüğünü söyledi.

Hemen kedinin yüzünü aşağı çevirdiğini ve Heimlich manevrasını uyguladığını anlatan Çavdar, "Ağzından bir parça çıktı, parçaya baktığımda kemikli tavuk eti olduğunu gördüm. Bu hamle sayesinde kediyi kurtarmış olduk. Mesleğim gereği bu eğitimleri almıştım. Benim için güzel bir duygu oldu, bir hayata dokundum. Heimlich manevrası herkesin bilmesi gereken ilk yardım yöntemi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı" iddiasını yalanladı
Emniyet ve trafik ekiplerince bir haftada 403 bin 49 sürücüye işlem yapıldı
Türkiye'de afetlerde kullanılacak 31 bin güvenli toplanma alanı bulunuyor
Yargıtay, kişisel veri içeren ceza tutanağının sosyal medyada paylaşılmasını suç saydı
Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Benzer haberler

Güvenlik görevlisi nefes borusuna yiyecek kaçan kediyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Güvenlik görevlisi nefes borusuna yiyecek kaçan kediyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Samsun'da Çakırlar Korusu ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Dal bile almanın uğursuzluk sayılması ormanın korunmasını sağladı

Samsun'da kurulan sıfır atık pazarında alışveriş takas yöntemiyle yapılıyor

Samsun'da kurulan sıfır atık pazarında alışveriş takas yöntemiyle yapılıyor
Koyunların peşinde başlayan bağlama sevdasını sahilde küçük konserler vererek sürdürüyor

Koyunların peşinde başlayan bağlama sevdasını sahilde küçük konserler vererek sürdürüyor
Kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele için Karadeniz'de doğaya 3 bin sülün salınacak

Kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele için Karadeniz'de doğaya 3 bin sülün salınacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet