Güney Kore'nin 80 yaş üstü "deniz kadınları" geçimlerini derin sulara dalarak sağlıyor
Güney Kore'nin Jeju Adası'nda yaşayan ve "deniz kızı" anlamına gelen "Haenyeo" denilen 80 yaş üstü kadınlar, su altından çıkardıkları ürünleri satarak ailelerinin geçimlerini sağlıyor.
Jeju
Üzerinde 370 volkanik tepe bulunan Jeju Adası'nda yaşamlarını sürdüren Haenyeolar, 9 metre derinliğe kadar tüpsüz dalış yaparak yaklaşık 1,5 dakika su altında kalabiliyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Haenyeolar, deniz altından topladıkları kabuklu canlıları karada turistlere satarak geçimlerini sağlıyor.
Kore Turizm Organizasyonu Pazarlama Sorumlusu Maide Serin Çığ, AA muhabirine, Haenyeolar ve Jeju Adası'ndaki yaşantıya ilişkin bilgi verdi.
Bölgedeki Haenyeoların tarihinin oldukça eski olduğunu belirten Çığ, "Birçok bölgede Haenyeo bulunuyor ama bunların en eskileri Jeju'dakiler. Buradaki Haenyeolar çok çalışkan ve güçlü olmalarıyla biliniyor." dedi.
Haenyeoların yaşlarının genellikle 80 ve üzeri olduğuna dikkati çeken Çığ, "Toplumun gelişmesi ve yapılan işin zorluğu Haenyeo sayısının azalmasına neden oluyor. Yeni nesil artık bu işi yapmak istemiyor. Bu nedenle de Haenyeoların yaşı her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.
Çığ, başlangıç, orta ve usta olarak üç sınıfa ayrılan Haenyeolar arasında usta-çırak ilişkisi bulunduğunu bildirdi.
Dizilere konu oldu
Maide Serin Çığ, Kore dizilerinde de sıklıkla işlenen Haenyeolara son yılların en popüler dizilerinden "Our Blues"ta da yer verildiğini söyledi.
Çığ, dizide, geçimini sağlamak için şehirden adaya inerek sonradan Haenyeo olan genç kadın ile Jeju Adası yerlisi gencin aşk hikayesinin konu edildiğini anlattı.
Haenyeolardan 82 yaşındaki Park Yeonja, kendisini bildiği günden beri dalgıçlık yaptığını belirterek, "Bu mesleği annemden öğrendim ve şimdi de kızıma öğretmeye çalışıyorum." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.