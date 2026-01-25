Gölbaşı Gölü buz tuttu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki "Gölbaşı Gölü", soğuk hava nedeniyle dondu.
Adıyaman
Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği göl, kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.
Göl yüzeyinin donması ve kar yağması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.
Bazı vatandaşlar da bölgede hatıra fotoğrafı çektirdi.
