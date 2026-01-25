Dolar
Yaşam

Gölbaşı Gölü buz tuttu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki "Gölbaşı Gölü", soğuk hava nedeniyle dondu.

Orhan Pehlül  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Gölbaşı Gölü buz tuttu Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği göl, kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Göl yüzeyinin donması ve kar yağması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.

Bazı vatandaşlar da bölgede hatıra fotoğrafı çektirdi.

