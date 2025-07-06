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Yaşam

Göksu Travertenleri'nden oluşturulacak rotalarla yöre turizminin geliştirilmesi hedefleniyor

Giresun'da turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu Travertenleri ile Mavi Göl, yaylalar ve 19. yüzyılda yapılan Halil Rıfat Paşa Tüneli arasında oluşturulacak gezi rotalarıyla yöre turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Atakan Çıtlak  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Göksu Travertenleri'nden oluşturulacak rotalarla yöre turizminin geliştirilmesi hedefleniyor Fotoğraf: Atakan Çıtlak/AA

Giresun

2022'de turizme kazandırılan ve "Karadeniz'in Pamukkale'si' olarak nitelendirilen Göksu Travertenleri, Giresun'un önde gelen turizm destinasyonları arasında yer alıyor.

Başta ulaşım ve konaklama olmak üzere, altyapı eksikliklerinin hızla giderildiği bölgede, turizmin gelişimine yönelik yeni projeler, bir bir hayata geçiriliyor.

Göksu ile Mavi Göl, Kümbet ve Kulakkaya yaylaları ve Dereli-Şebinkarahisar kara yolu üzerinde 19. yüzyılda inşa edilen Halil Rıfat Paşa Tüneli arasında turizm rotaları oluşturulması amaçlanan proje ile yörenin bilinirliğinin ve cazibesinin artırılması amaçlanıyor.

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"Yaklaşık 400 bin insan 2024 yılında Göksu Travertenleri'ni ziyaret etti"

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AA muhabirine, Giresun turizmine bütüncül yaklaştıklarını söyledi.

Serdengeçti, Göksu Travertenleri'nin Giresun turizminin en önemli destinasyonlarından biri haline geldiğine işaret etti.

Giresun'un turizm potansiyelinin en güçlü taraflarından birinin yaylalar olduğunu belirten Serdengeçti, "Yaylalarımızı cazip kılan destinasyon üzerinde Dereli'de Mavi Gölü'müz, aynı zamanda Göksu Travertenleri'miz var. Karadeniz'deki turizm merkezleri arasında en fazla ziyaretçi çeken güzergahlardan birisi de bu destinasyon oldu. Yaklaşık 400 bin insan 2024 yılında Göksu Travertenleri'ni ziyaret etti." dedi.

Serdengeçti, Göksu travertenlerinin yanı sıra Mavi Göl ve bölgedeki tabiat parkına da büyük önem verdiklerini vurgulayarak "Bütüncül bir perspektifte bir proje hazırladık; maviden beyaza ulaşma şeklinde... Göksu Travertenleri ile Mavi Göl'ü buluşturacağız. Eğlence alanları, orman içi yolları, ahşap tünel, ahşap mağara evleri plan içerisinde olacak. Gelecek misafirlerimiz ziyaretler yapacaklar hem de eğlenecekler, güzel zaman geçirecekler." diye konuştu.

"Giresun'umuzun hangi noktasına gidersek gidelim, muazzam bir panoramik manzara var"

Travertenlerin oldukça ilgi çektiğini, buna bağlı olarak turizm altyapı eksikliklerinin hızla giderildiğini anlatan Serdengeçti, şöyle devam etti:

"Burada sürekli altyapıyı yeniliyoruz. Yeni kafeteryalar kurduk. Yöre ekonomisini destekleyecek yeni pazarlar oluşturacağız. Konaklama tesisi projemiz var. Ziyaretçilerimiz oraları hem gezip görebilecekler hem de konaklama imkanına sahip olacaklar. Yolumuzu iyileştirme çalışmalarımız da devam ediyor. Otopark ihtiyacımız çok fazla. Bu sorunlar çözülüyor."

Serdengeçti, Göksu'nun cazibesinden yaylalar ile 19. yüzyılda inşa edilen Halil Rıfat Paşa Tüneli'nin de faydalanması amacıyla proje başlattıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Halil Rıfat Paşa Tüneli, elle yapılmış doğal bir tünel. Tünelin olduğu bölgeye rekreasyon çalışması yapıyoruz. Yaylalarımız var. Biz turizme sadece bir nokta olarak bakmıyoruz. Bütüncül bir perspektifte baktığımız zaman insanlarımız, Göksu Travertenleri'ni, Mavi Göl'ü, Halil Rıfat Paşa Tüneli'ni, yaylalarımızı ziyaret edecekler. Giresun'umuzun hangi noktasına gidersek gidelim muazzam bir panoramik manzara var. Ülkemizin en güzel panoramik manzaraları Giresun yaylalarında, dağlarında, taşlarında ve denizinde. Biz, var olan bu milli servetimizi ortaya çıkaracak projeleri uygulamaya geçireceğiz artık."

Vali Serdengeçti, Giresun'a gelen ziyaretçilerin daha fazla bölgede konaklamalarını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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