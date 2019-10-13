Euro
6.49
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,487.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulunuyor
logo
Yaşam

Giritli ailenin 150 yıllık taşından çıkan lezzet: Dibek kahvesi

Cunda Adası'nda, Girit mübadili bir ailenin üçüncü kuşağı tarafından işletilen iki asırlık kahvehane, 150 yıllık dibek taşında öğütülen geleneksel kahve lezzetiyle müşterilerin damaklarını tatlandırıyor.

Elif Özlem Çelikler   | 13.10.2019
Giritli ailenin 150 yıllık taşından çıkan lezzet: Dibek kahvesi Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Balikesir

Giritli ailenin 150 yıllık taşından çıkan lezzet: Dibek kahvesi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cunda (Alibey) Adası'ndaki tarihi Taş Kahve'nin üçüncü kuşak sahipleri, dedelerinin mübadele sırasında Girit'ten getirdiği 150 yıllık dibek taşında günde 10 bin kez vurularak öğütülen geleneksel kahve lezzetini yaşatıyor. Tarihi dibek taşında 30 kilogramlık tokmaklarla her gün 10 bin defa vurularak öğütülen kahve çekirdekleri, elenerek pişirildiği pirinç cezvelerde kıvamı ve lezzetiyle müşterilerinin damaklarını tatlandırıyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı ) 

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cunda (Alibey) Adası'ndaki tarihi Taş Kahve'nin üçüncü kuşak sahipleri, dedelerinin mübadele sırasında Girit'ten getirdiği 150 yıllık dibek taşında öğütülen geleneksel kahve lezzetini yaşatıyor.

Sarımsak taşından duvarları ve yüksek camlı pencereleriyle adanın merkezinde bulunan yaklaşık iki asırlık kahvehane, ziyaretçilerini yıllardır aynı dibek taşında dövülen kahvenin kokusuyla karşılıyor.

Tarihi dibek taşında 30 kilogramlık tokmaklarla vurularak öğütülen kahve çekirdekleri, elenerek pişirildiği pirinç cezvelerde kıvamı ve lezzetiyle müşterilerinin damaklarını tatlandırıyor.

Kahvehanenin üçüncü kuşak sahibi ve işletmecisi Hüseyin Barış, dedelerinden kalma kahvehaneyi aile olarak yaklaşık 100 senedir işlettiklerini söyledi.

Barış, kahveyi geleneksel yöntemle ürettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Döverek yaptığımız bu kahvenin adı 'dibek kahvesi' ve adını dibek taşından alıyor. Bu taş 150 yıllık. Dedemiz mübadele sırasında Girit'ten gelirken yanında getirmiş. Çok ağır bir taş ama getirmeyi başarmış çünkü orada da babasıyla beraber kahvecilik yapıyormuş. Herhalde aidiyet hissedeceği bir parça olsun istemiş ve onu da getirmiş. Makinelerin olmadığı dönemde kahvenin öğütülme şekliymiş. Bu sebeple bizim için de kıymetli ve elimizden geldiğince bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz."

Barış, kahvenin çalışanlar tarafından dövülerek hazır hale getirildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

Giritli ailenin 150 yıllık taşından çıkan lezzet: Dibek kahvesi

Giritli ailenin 150 yıllık taşından çıkan lezzet: Dibek kahvesi

Türk kahvesi ile Arap kahvesi Ramallah'ta buluştu

AB ülkelerinden kahveye 7,8 milyar avro

Resimlerinde boya yerine 'kahve' kullanıyor

Resimlerinde boya yerine 'kahve' kullanıyor