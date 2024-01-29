Giresun'da yayla merkezine inen tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı
Giresun'da yayla merkezine inerek yiyecek arayan tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Giresun
Kentin yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, yaban hayvanlarının yiyecek bulmasını güçleştirdi.
Bulancak ilçesine bağlı Paşakonağı yaylasında dün gece yiyecek arayan tilkinin görüntüsü, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, yayla merkezindeki iş yerlerinin olduğu bölgede bir süre yiyecek arayan tilki, daha sonra gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.