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Yaşam

Giresun'da yayla merkezine inen tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Giresun'da yayla merkezine inerek yiyecek arayan tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atakan Çıtlak  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Giresun'da yayla merkezine inen tilkinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Giresun

Kentin yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, yaban hayvanlarının yiyecek bulmasını güçleştirdi.

Bulancak ilçesine bağlı Paşakonağı yaylasında dün gece yiyecek arayan tilkinin görüntüsü, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, yayla merkezindeki iş yerlerinin olduğu bölgede bir süre yiyecek arayan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

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