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Yaşam

Giresun'da doğa sporcuları "otçu göçü" geleneğini canlandırdı

Giresun'da doğa sporcuları otçu göçü geleneğini canlandırmak için kamp kurup yürüyüş yaptı.

Gültekin Yetgin  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Giresun'da doğa sporcuları "otçu göçü" geleneğini canlandırdı

Giresun

Giresun Doğa Sporları Kulübünce (GİDOSK) yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Otçu Göçü Yürüyüşü Yolu" projesi kapsamında otçu göçü kampı organize edildi.

Program kapsamında katılımcılar, Dereli ilçesindeki Eğriambar Özel Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek burada kalan yaşlılardan geçmişte yapılan otçu göçü anılarını dinledi.

İlçedeki 1700 rakımlı Kabakkaya Yaylası'na giden doğa sporcuları kamp kurarak çadırlarda konakladı. Daha sonra kemençe ve horon eşliğinde yaylada temsili otçu göçü yürüyüşü yapıldı.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, gazetecilere, proje kapsamında yayla yollarını güncelleyip gün yüzüne çıkarıp doğa yürüyüşü yapılabilir hale getirdiklerini söyledi.

Hem otçu göçü kültürünü yaşatıp hem de insanları doğa sporlarına yönlendirmeyi hedeflediklerini belirten Kılıç, projeye destek veren Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Espiye Belediyesi, Eğriambar Muhtarlığı ve diğer ilgili kurumlara teşekkür etti.


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