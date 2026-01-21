Dolar
43.29
Euro
50.70
Altın
4,861.95
ETH/USDT
2,951.20
BTC/USDT
89,096.00
BIST 100
12,638.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti TBMM Grup Toplantısı AK Parti TBMM Grup Toplantısı Fenerbahçe-Aston Villa maçına doğru
logo
Yaşam

"Gençlik Kış Kulübü" Muşlu çocukların yarıyıl tatilini renklendiriyor

Muş'ta Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri için gençlik merkezine gelen öğrenciler, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılarak hem yeteneklerini keşfediyor hem de yarıyıl tatillerini eğlenceli şekilde geçiriyor.

İbrahim Yaldız  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
"Gençlik Kış Kulübü" Muşlu çocukların yarıyıl tatilini renklendiriyor Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Kentte hayata geçirilen "Gençlik Kış Kulübü" ile 9-12 ve 13-15 yaş grubundaki çocuklara yarıyıl tatillerini eğlenirken öğrenme imkanı sunuluyor.

Muş Gençlik Merkezi'ne gelen çocuklar, sportif faaliyetlerden akıl ve zeka oyunlarına, drama ve tiyatrodan halk oyunları ile el sanatlarına kadar birçok etkinliğe katılarak yeni beceriler kazanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, AA muhabirine, kent genelindeki 5 gençlik merkezinde başlatılan "GSB Gençlik Kış Kulübü Programı"na öğrencilerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Öğrencilerin yarıyıl tatilinde gençlik merkezini tercih ettiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Kış Kulübü programında, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerimiz var. Program 9-15 yaş arasındaki çocuklarımızı kapsamakta. Öğrenciler, aileleriyle gelip merkezimize müracaatlarını yapabilirler. Kayıt yaptıktan sonra gençlik merkezlerimizdeki etkinliklerimize katılım sağlayabilirler. İl gezilerimiz olacak. Amacımız, gençlerimizin kendilerini sportif ve kültürel alanda daha çok geliştirmelerini sağlamak ve aynı zamanda arkadaşlık ortamlarını artırmaktır. 10'dan fazla kursumuz var.

Kurslara katılmak için bir sınırlamamız yok. Hedefimiz, öğrencilere 15 günlük yarıyıl tatilinde eğlenme ve güzel zaman geçirme imkanı sunmaktır. Öğrenciler tatildeki boş zamanlarını gençlik merkezinde değerlendirecek. Gençlerimizi merkezlerimize bekliyoruz. Öğrencilerin talep ettiği kurs varsa onları da açıyoruz. İlçedeki gençlik merkezlerimizde de bu faaliyet sürdürülmektedir."

"Kış Kulübü'nde zihinsel olarak dinlenmiş oluyorum"

Okçuluk kursuna katılan öğrencilerden Kevser Azra Aras ise GSB Gençlik Kış Kulübü Programı'na katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Merkezde eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren Aras, "Okçuluk çocukluk hayalimdi ve çok sevdiğim bir spordu. Bu sporda ilerlemeyi istiyordum. Kış kulübüne katıldım. Çok güzel bir spor. Kurs, motivasyonumuzu artırıyor. Bu kurslarda yeni arkadaşlıklar edindim. Burada güzel vakit geçiriyorum. Kış Kulübü'nde zihinsel olarak dinlenmiş oluyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Zümra Sena Dede de GSB Kış Kulübü Programı'ndan sosyal medya sayesinde haberdar olduğunu kaydederek, "Başvurumu yaptım. Yarıyıl tatilinde burada kendimi değerlendirmek istiyorum. Okçuluk kursunda ilerlemeyi düşünüyorum. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Okçuluk, piyano, gitar, her alanda bir etkinliğimiz oluyor. Ben hepsine katıldım ve çok güzel gidiyor. Hocalarımızın hepsi çok ilgililer." ifadelerini kullandı.

Etkinliklere katılan Ahmet Salih Delibalta, "Kış Kulübü programına katıldım. Yarıyıl tatili çok güzel geçiyor. Burada eğlenceli vakit geçiriyoruz. Projeyi hayata geçiren Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet yurt dışında görevlendirmek üzere 100 din görevlisi alacak
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın hastaneye getirildiği anların görüntülerine ulaşıldı
Jandarmadan Meriç Nehri'nde "güvenli sular" mesaisi
Yoğun kar yağışı Cudi Dağı eteklerindeki göçerleri sevindirdi
Kara yollarında emniyetli ve güvenli tır park alanları önceliklendirilecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

"Gençlik Kış Kulübü" Muşlu çocukların yarıyıl tatilini renklendiriyor

"Gençlik Kış Kulübü" Muşlu çocukların yarıyıl tatilini renklendiriyor

Muş'ta işçiler bellerine bağladıkları iple çatılarda kar temizliği yapıyor

Yarıyıl tatili Kapadokya'daki kış dönemi sakinliğini hareketlendirdi

Soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor

Soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor
81 yıllık ömründe onlarca kursa katılan Esme teyze eğitim sevgisiyle örnek oluyor

81 yıllık ömründe onlarca kursa katılan Esme teyze eğitim sevgisiyle örnek oluyor
Muş'ta veteriner hekimler hayvanların sağlığı için karlı yolları aşıyor

Muş'ta veteriner hekimler hayvanların sağlığı için karlı yolları aşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet