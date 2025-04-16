Gelibolu Yarımadası'ndaki tilki ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret edenleri adeta karşılayan tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çanakkale
Tarihi yarımadada her yıl Avustralyalıların 25 Nisan'da Anzak törenlerini düzenledikleri Lone Pine Anıt ve Mezarlığı, Conkbayırı ve Kemalyeri yakınlarında dolaşan tilki, ziyaretçilerle yaşadığı iletişim sayesinde insanlara alıştı.
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Yarımadanın kuzey bölümündeki güzergahta, sabah ve akşam saatlerinde yol kenarında sıkça görülen tilki, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.
Tilkiye yiyecekler veren vatandaşlar, bu yakınlıklarını da zaman zaman cep telefonlarıyla kaydediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.