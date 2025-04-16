Dolar
38.12
Euro
43.53
Altın
3,296.80
ETH/USDT
1,585.50
BTC/USDT
83,988.00
BIST 100
9,289.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Gelibolu Yarımadası'ndaki tilki ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret edenleri adeta karşılayan tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bülent Ersöz  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Gelibolu Yarımadası'ndaki tilki ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor

Çanakkale

Tarihi yarımadada her yıl Avustralyalıların 25 Nisan'da Anzak törenlerini düzenledikleri Lone Pine Anıt ve Mezarlığı, Conkbayırı ve Kemalyeri yakınlarında dolaşan tilki, ziyaretçilerle yaşadığı iletişim sayesinde insanlara alıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yarımadanın kuzey bölümündeki güzergahta, sabah ve akşam saatlerinde yol kenarında sıkça görülen tilki, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Tilkiye yiyecekler veren vatandaşlar, bu yakınlıklarını da zaman zaman cep telefonlarıyla kaydediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doktorlardan TBMM Başkanvekili Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı
Türkiye'de nadir görülen kara leylekler Düzce'de görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Esat Koyuncu'nun ailesine başsağlığı mesajı
Çanakkale'de rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır devrildi

Benzer haberler

Gelibolu Yarımadası'ndaki tilki ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor

Gelibolu Yarımadası'ndaki tilki ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor

Çanakkale'de rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır devrildi

Adana'da aç kalan tilkiyi şantiye işçisi besledi

Kars'ta kurtlar ve kızıl tilkiler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

Kars'ta kurtlar ve kızıl tilkiler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

Troya Antik Kenti'ndeki yaşantıyı minyatür eserlerle yansıttı

Troya Antik Kenti'ndeki yaşantıyı minyatür eserlerle yansıttı
Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Çanakkale etabıyla başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Çanakkale etabıyla başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet