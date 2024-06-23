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Yaşam

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te sıcak hava etkisini sürdürüyor

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

İbrahim Özcan, Rauf Maltaş, Gökhan Çalı, Adsız Günebakan  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te sıcak hava etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar, havuzlarda yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinde şehir dışına çıkmayan Gaziantepliler, havuzlara akın etti.

Uğur Şengül, havaların çok ısınmasıyla ve çocukların da ısrarıyla havuza geldiklerini kaydetti.

Mehmet Dikbaş, ailesiyle geldikleri havuzda eğlendiklerini ve suyun tadını çıkardıklarını söyledi.

İşletmeci Barış Bulut, havaların ısınmasıyla yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Bayram tatili dolayısıyla şehir dışına çıkamayan Gaziantepliler havuzlarımızda serinleme fırsatı buluyor." dedi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.


Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da termometreler 46 dereceyi gösterdi.

Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki gölgelik alanları tercih etti.

Kilis

Hava sıcaklığın 37 dereceye ulaştığı Kilis'te, vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışıyor.


Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Kentin işlek caddelerinde ise sıcak dolayısıyla sakinlik gözlendi. Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar ise havuzlarda serinlemeye çalıştı.

Havaların çok sıcak olduğunu belirten Berat Karataş, serinlemek için havuza girmeyi tercih ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta termometrelerde hava sıcaklığı 40 dereceyi gösterirken, sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

Kimi vatandaşlar ise gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

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