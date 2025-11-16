Dolar
Yaşam

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, ara tatilde 325 bin kişiyi ağırladı

Türkiye'nin yüzölçümü ve barındırdığı tür bakımından en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, ara tatilde 325 bin kişiyi misafir etti.

Adsız Günebakan  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, ara tatilde 325 bin kişiyi ağırladı Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 2001'de Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekare alana kurulan parkta, 350 türden yaklaşık 7 bin 500 hayvan barınıyor.

Başta çevre iller olmak üzere yurdun dört bir yanından ziyaretçiyi ağırlayan parkta, ara tatil olması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, ziyaretçi yoğunluğundan memnun olduklarını söyledi.

Türkiye'nin birçok ilinden ziyaretçilerin olduğunu ifade eden Özsöyler, "9 günlük tatil boyunca burayı 325 bin kişi ziyaret etti. Özellikle çevre illerden bahçemize ziyarete geliyorlar. Safari Parkı, Zooloji Doğa Müzesi, Tropik Kelebek Merkezi, yırtıcılar, filler, zürafalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çocuklar kitaplarda, televizyonda gördükleri hayvanları burada canlı olarak görüyorlar ve güzel vakit geçiriyorlar." diye konuştu.

Kent turizmine de katkı sunuyor

Ziyaretçi yoğunluğunun kent turizmine de katkı sunduğunu ifade eden Özsöyler, "Gelen misafirler, kent ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Gaziantep'in gastronomi şehri olması nedeniyle yöresel yemekleri tadıyorlar ve alışveriş yapıyorlar." dedi.

Yeni yılda "Yırtıcı adası", "Afrika savana" ve "Tünel akvaryumu" açacaklarını ve yeni canlılar getireceklerini belirten Özsöyler, bu yeniliklerle ziyaretçi sayılarının daha da artacağını kaydetti.

Ziyaretçiler

Kemal Özgül, 3 çocuğuyla birlikte ara tatilde Kayseri'den geldiklerini ifade ederek, Doğal Yaşam Parkı'nı çok beğendiklerini söyledi.

Derya Polat ise ara tatili değerlendirmek için Mersin'den geldiklerini, kentte ve doğal yaşam parkında gezdiklerini ifade etti.

