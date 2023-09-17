Dolar
27.00
Euro
28.80
Altın
1,923.78
ETH/USDT
1,629.20
BTC/USDT
26,554.00
BIST 100
7,961.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Gazi Mehmet Bakış: "Bizim kadar orada fedakarlık gösteren devlet yoktur"

İzmir'de yaşayan 93 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Bakış, Kore Savaşı'nda Türk askerinin büyük bir fedakarlık gösterdiğini söyledi.

Meriç Ürer  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Gazi Mehmet Bakış: "Bizim kadar orada fedakarlık gösteren devlet yoktur" Fotoğraf: Meriç Ürer/AA

İzmir

Kore'ye 1950 yılında gönderilen askerler arasında yer alan Mehmet Bakış, savaşı bazen ağlayarak bazen de yazdığı şiirleri okuyarak hatırlıyor.

Mehmet Bakış, AA muhabirine, İzmir'in Bergama ilçesinde askerlik görevini er olarak yaparken Kore Savaşı için Güney Kore'ye sevk edildiklerini belirtti.

Gemiyle 1 ayda Kore'ye gittiklerini, ardından yürüyerek cepheye ulaştıklarını anlatan Bakış, cephede bulunduğu 9 ay boyunca Türk askerlerinin büyük fedakarlık ve kahramanlıklarına tanık olduğunu ifade etti.

"Nerede tehlikeli yer varsa Türk askeri gidiyordu"

Türklerin büyük başarı gösterdiğini kaydeden Bakış, şöyle konuştu:

"Amerikalılardan teslim aldık cepheyi. Amerikalılar cepheyi alıyor 10 gün kalıyor, biz alıyoruz 1 ay kalıyoruz. Nerede tehlikeli yer varsa Türk askeri gidiyordu. Son cephe tehlikeli geçmişti. Pusu keşif koluna gidiyoruz. Bir vadi vardı, arada da boşluk; boşluğu kapatmak için bir manga asker, yerleşiyor akşam 5'ten sabah 5'e kadar yatıyorsun. Bizden evvel düşman gelip oraya yerleştiyse senin hayatın gitti, şansına."

"Osman ismini verdiğimiz Koreli çocuğun bakımını üstlendik"

Bir arkadaşının karnından vurulduğunu gözyaşları içinde anlatan Bakış, "O günleri Allah bir daha yaşatmasın, Müslümanlara göstermesin. Oranın insanı da perişan oldu. Köyler yanmış, fakirlerdi. Pirinçten başka yedikleri bir şey yoktu." dedi.

Tugaylarına sığınan "Osman" ismini verdikleri Koreli bir çocuğun bakımını üstlendiklerini de anlatan Bakış, şöyle konuştu:

"Onlar bize karşı çok sevgi saygı gösteriyorlar. Bir ara buraya geldi birisi, benim önümde yere eğiliyor. Gemiler geliyor, yemeğe davet ediyorlar, gidiyoruz. Kore'de kabristanları öyle bir yapmışlar ki her tarafı gül bahçesi, 18 devletin askeri vardı orada, kabristanlarda başta bizim asker geliyor. Kabristanları çok muazzam yapmışlar, Türklere karşı saygıları sonsuz. Kore'de bizim kabristanlık var. 'İyi ki sizi Allah bize gönderdi, sizden yardım aldık.' diyorlar. Bizim kadar orada fedakarlık gösteren devlet yoktur."

Amatör olarak şiir yazdığını belirten Bakış, Kore Savaşı'ndan döndüğünde yazdığı şiiri okudu.

Kore Savaşı'na katılmak üzere gönderilen ilk Türk tugayı, 17 Eylül 1950'de yola çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ mensubu yakalandı
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
NTV meteoroloji editörü Gökhan Abur son yolculuğuna uğurlandı
Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilişlerinin 62. yılında İstanbul'da anıldı
Bakan Tunç: 1 Kasım'da düzenleyeceğimiz sempozyumla aile hukukunu yeniden masaya yatıracağız

Benzer haberler

Gazi Mehmet Bakış: "Bizim kadar orada fedakarlık gösteren devlet yoktur"

Gazi Mehmet Bakış: "Bizim kadar orada fedakarlık gösteren devlet yoktur"

Güney Kore, nükleer enerjide uluslararası rolünü artırıyor

Kore gazisi Yusuf Çavuş madalyasını gururla taşıyor

Bakan Kacır: Güney Koreli şirketler Türkiye’de yatırım fırsatlarını değerlendiriyor

Bakan Kacır: Güney Koreli şirketler Türkiye’de yatırım fırsatlarını değerlendiriyor
Bakan Bayraktar'dan nükleer santral görüşmelerine ve yenilenebilir enerjiye ilişkin açıklama

Bakan Bayraktar'dan nükleer santral görüşmelerine ve yenilenebilir enerjiye ilişkin açıklama
Güney Kore: Olası Kuzey Kore-Rusya silah tedarik anlaşması BMGK kararlarını ihlal edebilir

Güney Kore: Olası Kuzey Kore-Rusya silah tedarik anlaşması BMGK kararlarını ihlal edebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet