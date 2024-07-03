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Yaşam

Ganalı şef 802 saatten fazla yemek yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Ganalı şef Ebenezer Smith, 802 saat 25 dakika boyunca yemek pişirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Adam Abu-bashal  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Ganalı şef 802 saatten fazla yemek yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Abuja

Ulusal basındaki haberlere göre, halk arasında "şef Smith" olarak bilinen Ebenezer Smith, ülkenin başkenti Akra'da 1 Şubat'ta başladığı yemek pişirme maratonunu 6 Mart'ta bitirdi.

Smith, 802 saat 25 dakika ile "en uzun süre yemek yapma" rekoru kırdı.

Şef Smith, Guinness Rekorlar Kitabı'ndan aldığı sertifikanın ardından yaptığı açıklamada, hedefinin başta 1200 saat olduğunu ancak 802 saat 25 dakika yemek pişirdiğini söyledi.

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Smith, İrlandalı şef Alan Fisher'in Kasım 2023'te 119 saat 57 dakika boyunca yemek pişirerek kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu da geride bıraktı.

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