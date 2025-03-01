Gambiya'daki "Maymun Parkı", ziyaretçilerine doğayla iç içe eşsiz macera sunuyor
Batı Afrika ülkesi Gambiya’da yer alan Bijilo Orman Parkı, zengin doğal yaşamı ve özellikle maymun popülasyonuyla dikkati çekiyor.
Gambia
Park, 1952 yılında koruma altına alınması ve 1991 yılında halka açılmasının ardından hem yerel halkın hem de turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.
Halk arasında "Monkey Park" (Maymun Parkı) olarak anılan, 51 hektarlık alana yayılan Bijilo, yeşil, patas ve nadir görülen kırmızı kolobus maymunlarına ev sahipliği yapıyor.
Parkta ayrıca 100'den fazla kuş türü, çeşitli sürüngenler ve kelebekler bulunuyor.
Oluşturulan yürüyüş parkurları, ziyaretçilere orman ekosistemini yakından gözlemleme imkanı sunuyor.
Yetkililer, artan şehirleşme ve insan faaliyetlerinin parkın doğal yapısını tehdit ettiğine dikkati çekerek, bölgenin korunmasına yönelik projeler geliştirdiklerini belirtiyor.
Gambiya hükümeti ve çevre kuruluşları, Bijilo'nun ekoturizm potansiyelini sürdürülebilir şekilde kullanmayı amaçlıyor.
Ülkenin en önemli doğa koruma alanlarından Bijilo Orman Parkı, vahşi yaşamla iç içe vakit geçirmek isteyenler için benzersiz destinasyon olmayı sürdürüyor.
"Gambiya genelinde 66 milli park bulunmaktadır"
Bijilo Orman Parkı Müdürü Süleyman Abdullah, AA muhabirine Bijilo'nun milli park ve Gambiya hükümetine ait olduğunu söyledi.
Parkın, Çevre, İklim Değişikliği ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman İşleri Departmanı tarafından yönetildiğini kaydeden Abdullah, 1952 yılında hükümet tarafından milli park ilan edildiğini, o dönemde Gambiya'nın henüz İngiltere'den bağımsızlığını kazanmadığını belirtti.
Abdullah, "Gambiya'da 1991'de turizm faaliyetleri başlayınca park da resmi olarak açıldı. Bu süreç, Gambiya-Almanya Ormancılık Projesi kapsamında gerçekleştirildi. Bu proje, 1980 ila 2004 yıllarında Gambiya'da uygulanmış olup ülkenin 66 milli parkının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesini desteklemek amacıyla yürütüldü. Gambiya genelinde 66 milli park bulunmaktadır ve bu park da onlardan biridir." ifadelerini kullandı.
"O yıllarda bu milli parkların neredeyse tamamı yok olma tehdidi altındaydı çünkü kontrolsüz yangınlar ve yasa dışı ağaç kesimi nedeniyle ciddi zarar görmekteydiler." diyen Abdullah, bazılarının yakacak odun ve kömür üretimi, bazılarının ise mobilya yapımı için ormandan kereste elde ettiklerini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.