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Yaşam

Filistinli pul koleksiyoneri eczacı Yunus, 60 yılda topladığı 10 bini aşkın pula gözü gibi bakıyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yaşayan eczacı Abdulmecid Yunus (73), 1960'lardan bu yana binlerce farklı posta pulu satın alarak, geniş bir koleksiyon oluşturdu.

Safiye Karabacak,Ali Semerci   | 15.07.2021
Filistinli pul koleksiyoneri eczacı Yunus, 60 yılda topladığı 10 bini aşkın pula gözü gibi bakıyor

Gazze

Refah kentinde yaşayan eczacı Abdulmecid Yunus, zamanla zarar görmemesi için bu pulları kendi elleriyle yaptığı 20'den fazla albümün içerisinde muhafaza ediyor.

Yunus'un sahip olduğu eczanede sergilediği pullar yıllarına göre farklılık gösteriyor; en eskisi 1900'lerin başlarına, en yenisi ise 2018 yılına ait.

Koleksiyonda Filistin, Mısır, Macaristan, Libya, Cezayir, Tunus, Suriye, Lübnan, Çin, Komorlar gibi çok sayıda ülkeden pul bulunuyor.

Eczacı Yunus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1963 yılından 2018 yılının başına kadar çeşitli pul topladım ve kendi çapımda birçok karton albüm yaptım. Çeşitli eski posta yazışmalarında kullanılan pulları albüme ekledim." dedi.

Yunus, "Elimde başta Filistin, Mısır ve Libya olmak üzere İslam ve Arap dünyasının yanı sıra Batı ülkelerine ait 10 binden fazla pul bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Sahip olduğu pullarda "kültürel, edebi, sanatsal, siyasi ve devrimci" kişiliklerin resimlerinin yer aldığına işaret eden Yunus, pullarda yer alan hayvan, bitki, çiçek ve deniz gibi ögelerin her ülkenin doğasına ilişkin ipuçları verdiğini aktardı.

Ayrıca pullarda ülkelerin tarihi günleri ve medeniyetlerinin en önemli simgelerine de yer verildiğine işaret eden Yunus, pulların, bütünleşik bir bilgi ansiklopedisi olduğunu ve çağdaş epistemolojide birçok şeyi içerdiğini kaydetti.

Yunus, "Bazıları pul toplamayı yararsız buluyor ama benim açımdan onlar önemli bir tarih ve kültürdür ve bilimsel ansiklopediler arasında yer alıyor. Onları korumak bir kültür ve bilgi mirasıdır, arşivlenmesi tarih açısından önemlidir.” diye konuştu.

Eczacı Yunus, pulları nasıl topladığıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Gittiğim her ülkede, özellikle de eczacılık okuduğum Mısır'da bana gelen veya bulduğum her zarfın üzerindeki pulları toplayıp özel albümlere yerleştirdim."

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