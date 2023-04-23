Farklı ülkelerden çocuklar TRT'nin 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde buluştu
45. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar ile çeşitli ülkelerden yüzlerce çocuk bir araya geldi.
İstanbul
Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenlik kapsamında, çocuklar şiir okuyup dans gösterisi yaptı.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, programdaki konuşmasında, katılımcıların Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Aziz milletin, bir asrı aşkın süre önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, birlik ve beraberlik içerisinde tüm imkanlarını seferber ederek, kanını ve canını ortaya koyarak kurtuluş mücadelesi verdiğini ifade eden Sobacı, "Bu destansı mücadeleyle tüm dünyaya örnek olmayı başaran milletimiz, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla bağımsızlık ateşini bir daha sönmeyecek şekilde yakmıştır." dedi.
Sobacı, 23 Nisan'ın, milli egemenlik anlayışının korunup yaşatılmasında önemli görevler üstlenecek çocuklara verilen değerin ve önemin tezahürü olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan edildiğini dile getirdi.
23 Nisan kutlamalarına salgın döneminde mecburi olarak ara verdiklerini aktaran Sobacı, "Salgının etkisinin sona ermesiyle bu yıldan itibaren şenliğimizi geleneksel formatına dönüştürerek ülkemizin dört bir yanından ve dünyanın 24 farklı ülkesinden gelen çocuklarımızla kutlamanın, Türk kültürünün ve misafirperverliğinin, dünya çocuklarının kalbinde yaşatılmasına aracılık etmenin memnuniyetini yaşıyoruz." şeklinde konuştu.
Depremler dolayısıyla bayramı buruk karşıladıklarını belirten Sobacı, vefat edenlere Allah'tan rahmet, tedavisi sürenlere ise acil şifalar diledi.
23 Nisan'ın, çocuk bayramının yanı sıra egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescil edildiği tarih olduğunu dile getiren Sobacı, sözlerine şöyle devam etti:
"Ulusal egemenliğin kazanılması kadar korunup muhafaza edilmesi uğruna verilen mücadeleler, atılan adımlar da büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda, özellikle son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirdiği büyük atılımla, Türkiye bugün kendi otomobilini, tankını, İHA'sını, SİHA'sını, SİHA gemisini, helikopterini, savaş uçağını üreten bir ülke olarak bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir. Bütün bu gelişmeler, ülkemizin tüm alanlarda tam bağımsızlığı yolunda atılan adımlar olarak gurur duyulacak tarihi başarılardır. Yalnızca kendi çocuklarımız değil, yerlerinden edilen, zor imkanlarda yaşayan, yok sayılan tüm çocukların geleceği için elini taşın altına koyan ülke yine Türkiye'dir."
Sobacı, TRT ailesi olarak, çocukların onlara emanet edilmiş kalpler ve zihinler olduğunun bilinciyle, onlara yönelik çalışmaları büyük hassasiyet ve özveriyle sürdürdüklerine dikkati çekti.
Tüm gayretlerinin çocuklar ve onların yarınları için olduğunu vurgulayan Sobacı, çocuklara "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 'Dünya Çocukları Türkiye İçin Tek Yürek' mottosuyla bugün burada bulunan sizlerin 23 Nisan'ı en güzel şekilde kutlayabilmeniz için TRT ailesi olarak gayretle çalıştık. Kanal ve birimlerimiz tarafından oluşturulan 16 stantta sizler için farklı etkinlikler hazırladık. Stantlarımıza ek olarak etkinlik alanında 2 hikaye anlatım çadırımız ve spor aktiviteleri için çeşitli alanlarımız mevcut. Gün boyunca TRT Çocuk maskotlarımız burada olacak. Bugün sizin gününüz, gönlünüzce eğlenin. Bayramınız kutlu olsun." diye seslendi.
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