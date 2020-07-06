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Yaşam

Farklı taşlardan oluşan koleksiyonuna 33 yıldır gözü gibi bakıyor

Mermeriyle ünlü Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yaşayan Halil Cengiz, 33 yıldır topladığı taşlardan oluşturduğu koleksiyonuna, hastalığına rağmen gözü gibi bakıyor.

Canan Tükelay   | 06.07.2020
Farklı taşlardan oluşan koleksiyonuna 33 yıldır gözü gibi bakıyor Fotoğraf: Canan Tükelay /AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bir zamanlar mermer ustalığı yapan 75 yaşındaki Halil Cengiz, yakalandığı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle taşlarıyla ilgilenemeyince bir meraklısına vermek istiyordu ancak bunların kıymetini bilecek kimse bulamadığı için bu kararından vazgeçti. 

Koleksiyonunda, ametist, kehribar, deniz mercanı, salyangoz ve gül şeklindeki taşların yanı sıra taşlaşmış hale gelen balık fosili ve yengeci andıran objeler de bulunuyor.

Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok çaba göstererek topladığı bu taşlarda yılların emeği olduğunu söyledi.

Koleksiyonunu sakladığı mermer atölyesine zaman zaman taş meraklılarının geldiğini, bunun da kendisini mutlu ettiğini dile getiren Cengiz, hastalığına rağmen taşlara bakmaya devam ettiğini vurguladı.

"Taşta insan resmi görüyordum"

Mermer ustalığı yaparken taşa merakının arttığını aktaran Cengiz, "Taş merakı, taşlarda insan silüeti görmeye başlamamdan sonra başladı. Taşta insan resmi görüyordum. Bu taşların hepsinde bana göre bir resim var. Burada Türkiye'nin her yerinden taş var." diye konuştu.

"Taşlarım çocuk gibi bakım istiyor"

Taşlarının geleceğini düşündükçe gece uykularının kaçtığını dile getiren Cengiz, şöyle konuştu:

"'Acaba daha bulamadığım yer var mı?' diye, bütün dağları dolaşmak istiyorum. Rahatsızlığımdan dolayı 3 yıldır bu taşları birine vermek istiyordum ama gözümün tuttuğu biri çıkmadı. Yine de biri çıkarsa verebilirim. Taşlarım çocuk gibi bakım istiyor. Her gün taşlarımı siliyorum, yerlerini değiştiriyorum."

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