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Yaşam

Farklı ağaç türlerinden ürettiği tespihleri yurt dışına da satıyor

Tekirdağ'da yaşayan Ozan Ökünç, eğitim almamasına rağmen merakı sayesinde ilerlediği tespih yapımında pelesenk, demirhindi, abanoz gibi türleri işliyor.

Fırat Çakır  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Farklı ağaç türlerinden ürettiği tespihleri yurt dışına da satıyor

Tekirdağ

Çocukluğundan bu yana tespih yapımına merakı olan Ökünç, Lokman Karadağ, Hüseyin Çelik, Yusuf Güney ve Süleyman Gürsoy gibi tespih ustalarının videolarını izledi.

Üç sene önce çöp kutusuna atılmış eski bir sandalyeyi gören Ökünç, sandalyenin parçalarından tespih taneleri üretmeyi denedi.

Kısa süre içerisinde kendini geliştiren Ökünç, atölyeye dönüştürdüğü evinin balkonunda ürettiği tespihleri sosyal medyada paylaşmaya başladı.

El emeği tespihlerini farklı illerin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Fransa, Katar ve İsveç gibi ülkelerdeki meraklılarına gönderen Ökünç, AA muhabirine, tespih üretiminde sadece ahşap ürünler kullandığını söyledi.

Tespihlerin pelesenk, demirhindi, abanoz, kuka, agatis, gold palmiye ve dalkersia ağaçlarından yapıldığını anlatan Ökünç, "Tespih yapımına başladığımdan bu yana takip edenler var sosyal medyadan. Bu takipler sonucu Almanya, Azerbaycan, İsveç, Katar gibi farklı ülkelerden talep alıyorum. Bunları kargoyla gönderiyorum, müşterilerimiz zahmetsizce tespihlerine ulaşabiliyor." dedi.

Tespih üretimini 5 ila 10 günde tamamladığını aktaran Ökünç, bir tespih tanesinin uzun ve meşakkatli bir çalışmayla ortaya çıktığını kaydetti.

"İlk tespihi eşime hediye ettim"

Ökünç, bu süreçte eşinin kendisine verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirterek, "İlk tespih tanesini 14 saat tornanın başından kalkmadan yapmaya çalıştım. Onu da tam olarak yapamadım. Atölyeye girdiğim zaman dünyayla bağlantımı kesiyorum. Bu olaylardan sonra eşimi ihmal ediyordum. O benden desteğini hiç esirgemedi. İlk yaptığım tespihi eşime hediye ettim." diye konuştu.

Ürettiği her tespihle duygusal bir bağ kurduğunu vurgulayan Ökünç, kendisine ait koleksiyonunda 80 tespih bulunduğunu kaydetti.

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