Euro
9.50
Dolar
7.85
BIST 100
1,326.89
Altın
1,838.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi, 2 polis yaralandı
logo
Yaşam

Facebook Türkiye Hürmetçi'nin yılkı atlarını kapak fotoğrafı yaptı

Kayserili fotoğraf sanatçısı Mustafa Kütük'ün Hürmetçi Sazlığı'ndaki atların kar üzerindeki görüntüsünü içeren fotoğrafı, Facebook Türkiye sayfasının kapağını süsledi.

Sercan Küçükşahin   | 03.12.2020
Facebook Türkiye Hürmetçi'nin yılkı atlarını kapak fotoğrafı yaptı

Kayseri

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un, 280 milyonun üzerinde abonesi bulunan Türkiye resmi sayfası, kapak fotoğrafını Kayseri'den seçti.

Söz konusu kapak fotoğrafında, son yıllarda fotoğraf sanatçılarının uğrak noktası haline gelen Hürmetçi Sazlığı'ndaki yılkı atlarının kar üzerindeki yürüyüşü yer alıyor.

Fotoğraf sanatçı Mustafa Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'de çekilen bir fotoğrafın, 280 milyon abonesi olan bir sayfanın kapak fotoğrafı olmasının kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Fotoğrafını, Facebook Türkiye resmi sayfasının kapağında görünce mutlu olduğunu anlatan Kütük, "Hem kendi adıma, hem kentim hem de Hürmetçi Sazlığı adına çok mutlu oldum. Bu, şehrimizin ve yılkı atlarının tanıtılmasına yardımcı olacaktır." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 45 milyonu geçti
101 ülkeden 50'sinin sağlık ve iklim değişikliği planı yok
Rusya'da son 24 saatte 28 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü
ABD'nin eski başkanları kamera karşısında Kovid-19 aşısı olacak
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti

Benzer haberler

Facebook Türkiye Hürmetçi'nin yılkı atlarını kapak fotoğrafı yaptı

Facebook Türkiye Hürmetçi'nin yılkı atlarını kapak fotoğrafı yaptı

Fransa, internet devlerine dijital vergi için ihtarda bulundu

Güney Kore'den Facebook'a 6 milyon dolar ceza