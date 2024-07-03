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Yaşam

Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan orman yangınlarıyla mücadelede birliktelik çağrısı

Eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Türkiye ve Yunanistan'ın sıklıkla orman yangınlarıyla mücadele ettiğini belirterek, "Biz birbirimizden ayrı değiliz. Biz bir aradayız. Bu tür olayların karşısında ortak hareket etmeliyiz" dedi.

İbrahim Uzun  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan orman yangınlarıyla mücadelede birliktelik çağrısı

Aydın

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in davetlisi olan Papandreu, beraberindeki heyetle İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'na geldi.

Papandreu, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem anısına yapılan anıta karanfil bıraktı, yıllar önce İsmail Cem'le barışı simgelemek için diktikleri zeytin ağacının önünde fotoğraf çektirdi.

Burada konuşma yapan Papandreu, Kuşadası'nda duygu dolu anlar yaşadığını söyledi.

Gördüğü misafirperverlik için teşekkür eden Papandreu, şöyle devam etti:

"İsmail Cem gibi benim hayatımda büyük öneme sahip bir arkadaşın yanında olmak çok büyük bir onur. İsmail Cem ile yıllar önce her iki millet arasında attığımız dostluk ve barış temellerinin ne kadar sağlam olduğunu bugün Samos'ta görebilirsiniz. Türkiye ve Yunanistan'da sıklıkla orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Doğaya karşı her zaman sorumluluklarımız var. Biz birbirimizden ayrı değiliz. Biz bir aradayız. Bu tür olayların karşısında ortak hareket etmeliyiz. Kuşadası'nda sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum."

Kuşadası Belediye Başkanı Günel de "Ben inanıyorum İsmail Cem ve Papandreu'nun o gün dikmiş oldukları fidan, bugün nasıl büyük bir zeytin ağacı olduysa, bugün ekilen barış tohumları iki ülke arasında da her geçen gün büyüyecek ve yeşerecek." dedi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde zarar gören orman alanları ile Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni gezen Papandreu daha sonra Günel'i makamında ziyaret etti.

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