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Yaşam

Erzurum'da yerleşim yerine inen kurtlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Erzurum'un Horasan ilçesinde yerleşim yerine inen kurtlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Şahap Çakır  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
Erzurum'da yerleşim yerine inen kurtlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Erzurum

Havaların soğumaya başlamasıyla aç kalan kurt sürüsü, yiyecek bulmak için ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Hacı Ahmet Mahallesi'ne indi.

Mahalle meydanına inen 6 kurt, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, kurtların gece saatlerinde yolda ilerlemesi ve çevrede yiyecek araması yer alıyor.

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