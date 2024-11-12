Erzurum'da yerleşim yerine inen kurtlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
Erzurum'un Horasan ilçesinde yerleşim yerine inen kurtlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Erzurum
Havaların soğumaya başlamasıyla aç kalan kurt sürüsü, yiyecek bulmak için ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Hacı Ahmet Mahallesi'ne indi.
Mahalle meydanına inen 6 kurt, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, kurtların gece saatlerinde yolda ilerlemesi ve çevrede yiyecek araması yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.