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Yaşam

Erzurum'da şehirler arası yol güzergahındaki camide mola verenler ikramlarla karşılanıyor

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde şehirler arası yol güzergahındaki camide mola veren yolculara sunulan ikramlar takdir topluyor.

Günay Nuh  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Erzurum'da şehirler arası yol güzergahındaki camide mola verenler ikramlarla karşılanıyor Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Erzurum

Erzurum'dan Ardahan ve Artvin'e ulaşım sağlanan Şenkaya ilçesinde yol üzerindeki Hoş Köyü Aşağı Mahalle Camii, düzeni, temizliği ve ikram alanıyla dikkati çekiyor.

Şehirler arası yol üzerinde bulunması nedeniyle çok sayıda kişinin mola verdiği camiye gelen yolcular, su, çikolata, lokum, dondurma, maden suyu, meyve suyu gibi yiyecek ve içeceklerin yanı sıra seyahatlerde ihtiyaç duyulan çorap, gül suyu ile kolonya benzeri ürünlerle karşılanıyor.

İhtiyaçlarını giderdikten sonra gönüllerinden koptuğu kadar camiye destek olan yolcuların, duyarlı düşünce karşısındaki memnuniyetleri, sosyal medya platformlarından yaptıkları paylaşımlara ve camiye bıraktıkları notlara yansıdı.

"Yol kenarında olduğu için camiye gelen giden çok"

Cami imamı 27 yaşındaki Erkan Ayyıldız, AA muhabirine, camide 2022'de göreve başladığını söyledi.

Caminin yol üstü olması dolayısıyla bazı taleplerle karşılaştığını ifade eden Ayyıldız, "Burası yol kenarında bir cami olduğu için vatandaşlarımız sürekli gelip gidiyor. Daha önce de bazı ikramlar yapılıyordu. Bazı notlar bırakmaya başladıklarını görünce, ben de bu ikram hizmetlerini artırmak istedim." dedi.

Camide ibadetlerini yerine getirmek için mola veren vatandaşlara, yiyecek ve içeceklerin dışında seyahatte lazım olan çorap gibi ürünlerle karşıladığından bahseden Ayyıldız, bazı vatandaşların camiden ayrılınca yazılı notlarla teşekkürlerini dile getirdiğini anlattı.

Ayyıldız, "Bir vatandaş, 'Ardahan'dan Artvin'e giderken, yanlış yol sonucu bu camide namaz kılmak nasip oldu. Caminin temizliği ve güzelliğinde emeği geçenlerden Allah razı olsun' şeklinde not bırakmış" ifadelerini kullandı.

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