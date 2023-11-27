Dolar
28.91
Euro
31.61
Altın
2,010.75
ETH/USDT
2,018.90
BTC/USDT
37,040.00
BIST 100
8,107.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İstanbul’da, MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. -VTR-
logo
Yaşam

Erzurum'da JAK timleri hasta çocuğu kar motoruyla hastaneye ulaştırdı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta çocuk, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Talha Koca  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Erzurum'da JAK timleri hasta çocuğu kar motoruyla hastaneye ulaştırdı

Erzurum

İlçenin Biryepiri mezrasında 4 yaşındaki B.S'nin hastalanması üzerine ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, yolu kardan kapalı olan mezraya gidemeyince İl Jandarma Komutanlığından destek istedi.

Kar motoruyla mezraya ulaşan jandarma arama kurtarma timleri (JAK), hasta çocuğu evinden alarak ambulansa getirdi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ilçe hastanesinde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed ile görüştü
"Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" programında toplu iftar yapıldı
Türk bakan yardımcıları Gazze'ye yardım çalışmaları kapsamında Mısır'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile görüştü
Bakan Güler: Güney Kafkasya'da barışın tesisi yolunda tarihi fırsatı Ermenistan yeterince değerlendiremedi

Benzer haberler

Erzurum'da JAK timleri hasta çocuğu kar motoruyla hastaneye ulaştırdı

Erzurum'da JAK timleri hasta çocuğu kar motoruyla hastaneye ulaştırdı

Erzurum'un Atatürk Üniversitesi Kampüsü'nde kış güzelliği

Erzurum-Bingöl kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Fransız antropolog 43 yıl önce Erzurum'da fotoğraflarını çektiği çocukları arıyor

Fransız antropolog 43 yıl önce Erzurum'da fotoğraflarını çektiği çocukları arıyor
Erzurum ve Ardahan il merkezi ile Kars'ın yüksekleri karla kaplandı

Erzurum ve Ardahan il merkezi ile Kars'ın yüksekleri karla kaplandı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet