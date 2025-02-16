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Yaşam

Erzurum'da atık yiyecekler, barınaktaki hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor

Erzurum'da hastane ve yurtlarda çıkarılan yemeklerden arta kalanlar, barınaktaki hayvanların beslenmesi için Büyükşehir Belediyesince kurulan tesiste mamaya dönüştürülüyor.

Tevhid Furkan Nehri  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Erzurum'da atık yiyecekler, barınaktaki hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Erzurum

Erzurum Büyükşehir Belediyesince 2024'te yapımına başlanan Hayvan Maması Tesisi, bu yıl üretime başladı.

Kentte bulunan hastane ve yurtların yemekhanelerinden toplanan yiyecekler, tesiste bulunan soğuk hava deposunda muhafaza ediliyor.

Veteriner ve teknik ekip kontrolleri sonrası, fırınlardan toplanan bayat ekmekler ve yemekler karıştırılarak tesiste bulunan makinelerle üretim aşamasına geçiliyor.

Protein oranı yüksek mamalar ilk olarak ıslak mama şeklini alıyor, daha sonra da kurutulup paketlenerek depolarda bekletiliyor.

Barınakta bulunan hayvanlar için üretilen mamalar sayesinde hem atık yiyecekler çöpe gitmekten kurtarılıyor hem de hayvanlar beslenmiş oluyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, AA muhabirine, tesiste yaklaşık 1 aydır aktif olarak günlük mama üretimi yapıldığını söyledi.

Mama ihtiyacının önemli bölümünün tesisten karşılandığına işaret eden Kılıç, "Tesisimizi sevimli dostlarımıza kaliteli bir mama yedirmek için açtık. Barınağımızdaki hayvan sayısına ve buradaki ihtiyaca göre tesisi yapmıştık. Şu an ihtiyacımızın yüzde 70'ini kendi tesisimizde ürettiğimiz mamalarımız ile karşılıyoruz." dedi.

"Çift vardiya çalıştığımızda 1 ton mama üretebiliyoruz"

Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından barınağı büyüttüklerini dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Şu an tesisimize dışarıdan ham madde almıyoruz. Hastane ve yurtlardaki atık yemeklerin çöpe dökülmesini önleyerek burada dönüşüm yapıyoruz. İçinde hayvanlara zarar verecek maddeler varsa onları ayırıyoruz. Veteriner ve teknik ekipteki arkadaşlarımız bunların çalışmalarını yapıyor. Tek vardiyada günlük 500 kilogram, çift vardiya çalıştığımızda 1 ton mama üretebiliyoruz. Bu da bir hayvanın günlük 400 gram ihtiyacı olduğunu düşündüğümüzde 1500-2000 hayvanın mama ihtiyacını karşılayacak üretime sahibiz."

Kılıç, amaçlarının, hayvanlara daha kaliteli bir yaşam sağlamak olduğunu anlattı.

Kanundan sonra barınağa getirilen hayvanların sokaklara salınmadığını ve bundan dolayı da tesisin genişletilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Kılıç, her türlü yemeğin dönüşümünde hayvan sağlığına zarar verebilme ihtimalinden dolayı kaçındıklarını kaydetti.

Hayvanların önlerinde her zaman fazlasıyla mama olduğunu dile getiren Kılıç, hayvanların aç kalması gibi bir durumun da söz konusu olmadığını vurguladı.

Kılıç, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak hayvansever bir belediyeyiz. Tüm halkımız istedikleri zaman barınağımızı ve mama tesisimizi görebilir." ifadesini kullandı.

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