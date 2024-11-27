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Yaşam

Erzincan'da yolu kardan kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

Kemal Özdemir  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Erzincan'da yolu kardan kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Erzincan

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Dereköy köyünde 94 yaşındaki kadın rahatsızlanınca, yakınlarının ihbarı üzerine yolu kardan kapalı bulunan köye paletli ambulans yönlendirildi.

Yoğun kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken paletli ambulanstaki sağlık ekipleri, bir süre sonra köyde bulunan hastaya ulaştı.

Ekipler, hastayı yaptıkları ilk tedavinin ardından ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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