Dolar
28.17
Euro
29.79
Altın
2,005.90
ETH/USDT
1,790.00
BTC/USDT
34,340.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri’ne katılıyor Salacak sahilinde toplanan vatandaşlar Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri’ni izliyor Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri düzenleniyor Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri düzenleniyor
logo
Yaşam

Erzincan'da yamaç paraşütü sporcuları gökyüzünde Türk bayrağı açtı

Erzincan'da, yamaç paraşütü pilotları, Cumhuriyet'in 100. yılını gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladı.

Kemal Özdemir  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Erzincan'da yamaç paraşütü sporcuları gökyüzünde Türk bayrağı açtı Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Ekşisu Çakırman bölgesinde buluşan yamaç paraşütü sporcuları, buradaki yüksek tepeden uçuş gerçekleştirdi.

Türk bayrağı açarak gökyüzünde yaklaşık 20 dakika süzülen paraşüt pilotları Sedat ve Kübra Cengiz, daha sonra Çakırman mezrasına iniş yaptı.

Kübra Cengiz, AA muhabirine, profesyonel yamaç paraşütçüsü olarak bu sporu yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Cengiz, "Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türk bayrağını müthiş bir gururla gökyüzünde açtık. Bu uçuşta yolcum ve kendim aşırı derecede heyecan duyduk, müthiş bir duyguydu. Gökyüzünde açtığımız bayrağımızla birlikte yüzüncü yıl şarkımızı da söyledik. Tüm Türkiye'nin 100. yılını kutluyorum." dedi.

Sedat Cengiz ise Cumhuriyet'in 100. yılında Türk bayraklarıyla uçtuklarını belirterek, "Bugün güzel bir uçuş gerçekleştirdik. Ay yıldızlı bayraklarımızla semaları süsledik. Cumhuriyet'imiz bütün Türkiye'ye kutlu olsun. Şehitlerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Havacılık bölümü öğrencisi olan ve tandemle uçan Berke Ay da bu özel günde Türk bayrağı ile gökyüzünde uçmanın inanılmaz bir gurur olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta Cumhuriyet'in ilanını kutlayanların yansıdığı fotoğraf karesi yeniden oluşturuldu
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bizim için Cumhuriyet'imizin 100. yılı, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı demektir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü 100. Yıl Marşı'yla kutladı

Benzer haberler

Sivas'ta Cumhuriyet'in ilanını kutlayanların yansıdığı fotoğraf karesi yeniden oluşturuldu

Sivas'ta Cumhuriyet'in ilanını kutlayanların yansıdığı fotoğraf karesi yeniden oluşturuldu

Erzincan'da yamaç paraşütü sporcuları gökyüzünde Türk bayrağı açtı

Cumhuriyet'le yaşıt Fahriye nine, Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarını dün gibi hatırlıyor

Deprem köşesi de bulunan Erzincan Müzesi'ni 6 ayda 16 bin kişi gezdi

Deprem köşesi de bulunan Erzincan Müzesi'ni 6 ayda 16 bin kişi gezdi
İzmir'de dalgıçlar 9 Eylül vapuru batığında Türk bayrağı açtı

İzmir'de dalgıçlar 9 Eylül vapuru batığında Türk bayrağı açtı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 100 yıllık Cumhuriyet'imizden aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 100 yıllık Cumhuriyet'imizden aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet