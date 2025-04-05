Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,811.00
BTC/USDT
83,609.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan’ın Hive kentinde düzenlenen “Türk Dünyasının Yükselen Yıldızı Olarak Gençlik: Ortak Mirasımız, Ortak Geleceğimiz” temalı konferansa katıldı.
logo
Yaşam

Eriyen karla suya doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor

Eriyen kar sularıyla doluluk oranı artan, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Kuş Cenneti Gölü, bayram tatilinde ziyaretçilerine doğal güzelliklerini sunuyor.

Ömer Ürer  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Eriyen karla suya doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Düzce kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki, 150 civarında kuş türüne ev sahipliği yapan Efteni Gölü Kuş Cenneti, dağlardaki karın erimesiyle yüzde 80 doluluk oranına ulaştı.

Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan alanı ziyaret edenler, göl çevresinde yürüyüş yapıyor, doğal güzellikleri cep telefonlarının kamerasıyla kaydediyor.

İlkbaharın açan çiçeklerin de renklendirdiği bölge havadan da görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Değişen Dünyanın Habercisi" Anadolu Ajansı 105. yaşında
Adalet Bakanı Tunç'tan CMK müdafi ücretlerine ilişkin paylaşım
Jandarma Genel Komutanlığından "yorgun ve uykusuz şekilde trafiğe çıkmayın" uyarısı
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 7 günde 62 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin en kalabalık avukat kadrosu İstanbul'da

Benzer haberler

Eriyen karla suya doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor

Eriyen karla suya doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor

İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu

Düzce'deki yaylalar, kışın ve ilkbaharın izlerini taşıyor

"Tarihin sıfır noktası" Ramazan Bayramı'nda 30 bin ziyaretçi ağırladı

"Tarihin sıfır noktası" Ramazan Bayramı'nda 30 bin ziyaretçi ağırladı
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
Resim tutkunu otizmli genç 100'e yakın eser ortaya çıkardı

Resim tutkunu otizmli genç 100'e yakın eser ortaya çıkardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet