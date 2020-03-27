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Yaşam

Ellerinde poşetlerle köy köy gezip 'hayır duası' alıyorlar

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, Bilecik'te evlerinden çıkamayan vatandaşların eli ayağı oldu.

İbrahim ÖZTOSUN   | 27.03.2020
Ellerinde poşetlerle köy köy gezip 'hayır duası' alıyorlar

Bilecik


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlileri, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor.

Yaşlıların evine hizmet götürmek üzere gece gündüz çalışan görevliler, hazırlanan gıda kolilerini teslim ederken dualarla karşılanıyor.

Polis, jandarma ve diğer kamu görevlileri ile gönüllüler, yaşlıları "Evde kal" çağrısına ve uzmanların önerilerine harfiyen uymaları için uyarıyor.

Bu kapsamda hazırlanan gıda kolilerini Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyündeki yaşlılara ulaştıran jandarma ekipleri de duygu dolu anlar yaşadı.

Köy sakinlerinden Mensiye Yılmaz (69), AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor günleri devletin desteğiyle atlattıklarını söyledi.

Tüm kurumların kendilerini arayarak hal hatır sorduğunu dile getiren Yılmaz, "Hep televizyonu takip ediyoruz, oradan yapılan uyarılara uymaya çalışıyorum. Allah devletimizden razı olsun, yardım konusunda bizi unutmamış. İnşallah en kısa sürede bu illetten kurtuluruz, hep bunun için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ne iyi ettiler de geldiler"

Güde köyünden Hanife Durmuş (100) ekiplere teşekkür ederek her zaman ziyarete gelmelerini istedi.

Durmuş, ekiplere kolaylıklar dileyerek, "Allah bu çocuklardan razı olsun, poşetlerle geldiler. Daha ne isteyelim." dedi.

84 yaşındaki Remziye Emir ise, şunları söyledi:

"Allah razı olsun, ne iyi ettiler de geldiler. Çok şükür iyiyim ama ayaklarım tutmadığı için dışarı çıkamıyorum. Allah düşünenden, getirenden razı olsun. Ben daha ne isteyeyim, çok sağ olsunlar."

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