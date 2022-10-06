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Yaşam

Elazığlı muhtar, sahiplendiği sincap yavrusunu enjektörle besliyor

Elazığ'ın Arıcak ilçesinin Ormanpınar Köyü Muhtarı Cuma Gürevin, bitkin halde bulunan sincap yavrusuna özenle bakıyor.

İsmail Şen   | 06.10.2022
Elazığlı muhtar, sahiplendiği sincap yavrusunu enjektörle besliyor

Elazığ

Muhtar Gürevin, yaklaşık bir ay önce köyden bir arkadaşının bitkin halde bulduğu ve yabani hayvanlara yem olmaması için kendisine teslim ettiği sincap yavrusunu bakıma muhtaç olduğu için sahiplenmeye karar verdi.

Gürevin, çok sevdiği sincabı enjektörle süt vererek besliyor.

Muhtar Cuma Gürevin, "Poyraz" ismini verdiği sincabı biraz büyüdükten sonra doğaya bırakacak.

Minik hayvanı korunmaya muhtaç olduğu için gördüğü ilk anda sahiplenmeye karar verdiğini belirten Gürevin, başka hayvanlara yem olmaması için sincaba evde baktığını söyledi.

Kısa sürede köyün maskotu haline gelen sincabı, zaman zaman köydeki çocukların görmeye geldiğini ifade eden Gürevin, doğadaki tüm hayvanların varlıklarıyla insanların hayatına güzellik ve renk kattığını dile getirdi.

Gürevin, "Doğadaki tüm hayvanlara sahip çıkalım lütfen. Çok şirin bir sincap yavrusu." diye konuştu.


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