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Yaşam

Edirne'de lavanta tarlasında bale gösterisi yapıldı

Edirne'de 6. Lavanta Tarla Günleri kapsamında öğrenciler bale gösterisi sundu.

Gökhan Zobar  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Edirne'de lavanta tarlasında bale gösterisi yapıldı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Valilik himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce düzenlenen, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ile Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğince desteklenen etkinlikler, enstitünün Lozan Caddesi'ndeki çeşit deneme tarlasında devam ediyor.

Kentteki bir sanat merkezinin öğrencileri, mor çiçekler arasında bale gösterisi yaptı.

Dans figürleri sergileyen öğrencilerin gösterisi, ziyaretçiler tarafından beğeniyle izlendi.

Bu arada etkinlik alanını ziyaret edenler, çiçekler arasında fotoğraf çektirdi.

Lavanta Tarla Günleri, çeşitli programlarla 20 Haziran Salı gününe kadar sürecek.

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