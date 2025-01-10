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Yaşam

"Edirne Yöresel" markasıyla kadın kooperatiflerinin emekleri tüm Türkiye'ye ulaşıyor

Meriç Alibey yer fıstığıyla Türkiye'nin 81 ilindeki marketlerde yer alan "Edirne Yöresel" markası, kentin tescilli ürünleriyle başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Gökhan Balcı  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
"Edirne Yöresel" markasıyla kadın kooperatiflerinin emekleri tüm Türkiye'ye ulaşıyor Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Markanın çalışmalarını yürüten Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfının müdürü Hicran Bali, "Edirne Yöresel" markasının Vali Yunus Sezer'in talimatıyla bir yıl önce oluşturulduğunu söyledi.

Kentte kadın girişimciler tarafından kurulan 15 kooperatiften aldıkları ürünleri marka çatısı altında satmaya başladıklarını belirten Bali, 15 ürünle başladıkları yolculukta yaklaşık 60 ürüne ulaştıklarını dile getirdi.

Öne çıkan ürünlerinin Meriç Alibey yer fıstığı olduğunu ifade eden Bali, "Üreticiler, yer fıstığını kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ya da ufak çaplı satışlarda pazarlamaya çalışırken Edirne Yöresel'in zincir marketlere ürün vermesiyle hem memnun oldular hem de üretimlerini arttırmaya başladılar. Bu yıl birçok ürünü tohumluk olarak ayırıyorlar, seneye daha büyük ekim alanlarında kullanacakları için." dedi.

Bali, marka oluşturulduğunda yerel marketlerden ve internet üzerinden satışa sundukları ürünlerin kalitesi ve lezzetinin ilgi çektiğini belirtti.

Yer fıstığıyla ilk olarak Tarım Kredi Kooperatif Marketi Marmara Bölgesi mağazalarında yer aldıklarını, ardından birçok marketin kendileriyle irtibata geçtiğini anlatan Bali, şunları kaydetti:

"Talepler her gün artmakta. Yine görüşmeler sonrası İstanbul'daki bir zincir market, bizim ürün kalemlerimizden seçerek kendi marketlerinde satışa başladı. Tekirdağ ve Kırklareli'nde bazı marketlere de ürünlerimizi veriyoruz. Her geçen gün başladığımızdan bir adım öne geçiyoruz. Yer fıstığıyla tüm Türkiye'de Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nde bir aydır yer alıyoruz. Çok şükür, hem beğenildi hem satışlar da iyi gidiyor."

Bali, bir yılda yaklaşık 100 ton yer fıstığının "Edirne Yöresel" markası çatısı altında satıldığını dile getirdi.

Yeni ürünler yolda

Kadınların hijyenik şartlarda hazırladıkları ürünlerin çok lezzetli olduğunu, İpsala pirinçli mantısının çok tutulduğunu ve marketlerde yer aldığını belirten Bali, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizin her ilçeden, her kadın kooperatifinden ürün alınması yönünde talimatları var. Kadınlar, ürünü hazırladığında paketlemesinde biz vakıf olarak destek oluyoruz. Lezzetin yanında sunum, görsellik çok önemli. Bizim birçok ürünümüz var. Ambalaj çalışmalarında kullandığımız renk de Edirne kırmızısı. Edirne kırmızısı da artık şehrin bir sembolü oldu, paketlerde ona ağırlık veriyoruz.

Hem Edirne'mizi tanıtmak hem Edirneli kadınlarımızın ürettikleri ürünlerin lezzetini bölgeye, ülkeye yaymak adına çalışmamız halen devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Valimiz Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer ilçe ilçe gezerek, tüm kadın kooperatifleriyle görüşerek, sıkıntılarını dinleyerek destek oluyor. Kadınlarımız üretiyorlar, biz sunumunu yapıyor ve pazarını buluyoruz. Yaptığımız çalışmaların onlara katma değer yarattığını düşünüyoruz.

İnşallah 2025 yılında birçok ürünü zincir marketlerin raflarına koyacağız. Onlarla ilgili görüşmeler yapıyoruz."

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