Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya isim aranıyor
Ankara
Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." ifadesini kullandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Düzce'nin Yığılca ilçesinde baygın halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi tarafından tedavi altına alınan ayıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Paylaşımda, "Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi, ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." ifadelerine yer verildi.
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— Az yeseydin balı.— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 11, 2022
— Bal mı tuttu seni? Bal tuttuysa canlanır birazdan.
Düzce'de baygın halde bulunan ayı kurtarıldı https://t.co/K9ndtUXXV5 pic.twitter.com/8AG36zJEhk