Dolar
40.73
Euro
47.32
Altın
3,344.69
ETH/USDT
4,282.00
BTC/USDT
118,431.00
BIST 100
10,975.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya’da STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
logo
Yaşam

Dünyanın ilk tüp bebek fili "Gabi"ye Dünya Fil Günü'nde özel menü

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda, "Dünya Fil Günü" kapsamında, dünyanın ilk tüp bebek fili Gabi için sevdiği meyvelerden oluşan özel bir menü hazırlandı.

Adsız Günebakan  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Dünyanın ilk tüp bebek fili "Gabi"ye Dünya Fil Günü'nde özel menü Fotoğraf: Adsız Günebakan / AA

Gaziantep

Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından dünyanın en büyükleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki canlılar arasında, nesli tükenme tehlikesi altında olan 18 yaşındaki fil "Gabi" de bulunuyor.

Dünyanın ilk tüp bebek yöntemiyle doğan fili Gabi, 5 yaşından bu yana Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda yaşamını sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Büyüklüğüyle parkın en çok ilgi gören canlılarından olan Gabi'ye, Dünya Fil Günü kapsamında sevdiği yiyeceklerden oluşan bir menü hazırlandı.

Parkı ziyaret edenler ise Gabi'nin sevdiği yiyeceklerle beslenmesini ilgiyle izledi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Doğal Yaşam Parkı'ndaki canlılara özenle baktıklarını belirterek, "Dünyanın ilk tüp bebek fili olan Asya fili Gabi'nin Dünya Fil Günü'nü kutluyoruz. Kendisine özel menü hazırladık. Kendi de çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Dünyada Asya fillerinden yaklaşık 35-40 bin kaldı, bu nedenle koruma altındalar. Bu fillerden biri burada. Erkek olan filimize eş arıyoruz. Yurt dışındaki bütün hayvanat bahçeleriyle görüşüyoruz, kısa zamanda kendisine eş getireceğiz." ifadesini kullandı.

Özsöyler, Gabi'nin muz, domates, ananas, kabak çeşitleri ile kırmızı biber gibi meyve ve sebzeleri severek tükettiğini ifade etti.

Dünya Fil Günü hakkında

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) "Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi"nde yer alan fillerin azalan popülasyonuna dikkati çekmek amacıyla, 2012 yılından itibaren 12 Ağustos, Dünya Fil Günü olarak kutlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Balkan Üniversitesi, AB uyum süreci hazırlıklarını sürdürüyor
Sakarya Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonu hizmete açıldı
Milli Savunma Bakanı Güler: Ülkemizin güvenliği daha da güçlenirken milletimizin ebedi kardeşliği de pekişmiş olacaktır
Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi'nde başlatılan pina midyeleri ve deniz çayırları projesine ilişkin paylaşım
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

Dünyanın ilk tüp bebek fili "Gabi"ye Dünya Fil Günü'nde özel menü

Dünyanın ilk tüp bebek fili "Gabi"ye Dünya Fil Günü'nde özel menü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet