Dolar
15.48
Euro
16.11
Altın
1,811.85
ETH/USDT
2,017.10
BTC/USDT
29,486.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Şampiyonu Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda kupa töreni düzenliyor.
logo
Yaşam

Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kuyucuk Gölü'nde 23 tür kuş tespit edildi

Göçmen kuşların yaşam alanlarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak için bu yıl 14 Mayıs'ta kutlanan "Dünya Göçmen Kuşlar Günü"nde, Kars'ta da Kuyucuk Gölü'nde kuş sayımı yapıldı.

Cüneyt Çelik   | 14.05.2022
Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kuyucuk Gölü'nde 23 tür kuş tespit edildi Fotoğraf:Cüneyt Çelik/AA

Kars

Avrasya-Afrika göç yolu üzerinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar alanı olarak koruma altına alınan Kuyucuk Gölü, barındırdığı kuş türleriyle dikkati çekiyor.

Göçmen kuşların yaşam alanlarının korunmasına dikkat çekilmesi için "14 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü"nde dünyanın yanı sıra Türkiye genelinde de gözlemler yapıldı. Bu kapsamda Kars'ta da KuzeyDoğa Derneğince Kuyucuk Gölü'ndeki göçmen kuşlar gözlemlendi.

Gölde yapılan kuş sayımında 23 türden 1000'in üzerinde göçmen kuşun olduğu tespit edildi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla KuzeyDoğa Derneği olarak Kuyucuk Gölü'ndeki göçmen kuşları gözlemleyerek saydıklarını söyledi.

Her yıl farklı bir temayla göçmen kuşlarına dikkat çekildiğini anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Bu yılın teması 'Işık kirliliği'. Özellikle göllerde yaşayan kuşlar ışıktan çok etkileniyorlar, eğer etrafta çok fazla ışık varsa o alanları tercih etmiyorlar. Dünyadaki ışık kirliliği her yıl yüzde 2 arttığı hesaplandı ve aslında bu yaban hayvanları için ciddi bir tehlike. Göç eden kuşlar tüm oryantasyonlarını sulak alanların, bölgelerin lokasyonlarına göre yapıyorlar ama onlar bunu gece kullandıkları için sulak alan etrafında eğer ışık varsa bu alanı kullanmıyorlar."

Çoban, göldeki su seviyesinin yükselmesiyle göçmen kuşların ilkbahardan itibaren göle gelmeye devam ettiğini belirterek, "Kuyucuk Gölü'nde 23 türden 1000'in üzerinde kuş saydık, bunlardan bir tanesi uzun zamandan beri görmediğimiz Suna Kuşuydu. Onu burada görmek bizi çok heyecanlandırdı ve sayıma devam ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınının görüldüğü Kuzey Kore'de son 24 saatte 21 kişi daha öldü
Çin'de son 24 saatte 2 bin 72, Hong Kong'da 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı

Benzer haberler

Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kuyucuk Gölü'nde 23 tür kuş tespit edildi

Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kuyucuk Gölü'nde 23 tür kuş tespit edildi

Vanlı öğrenciler Erçek Gölü'nde konaklayan flamingoları gözledi

Ciritçiler bu kez yeşil ovada at koşturdu

Tuz Gölü'nde geçen yıl 1877 flamingo dünyaya geldi

Tuz Gölü'nde geçen yıl 1877 flamingo dünyaya geldi
Kars'ta AFAD vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı

Kars'ta AFAD vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı
Kars'ta 3 köyde sel nedeniyle su taşkını yaşandı

Kars'ta 3 köyde sel nedeniyle su taşkını yaşandı