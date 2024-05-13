Dolar
32.21
Euro
34.77
Altın
2,347.34
ETH/USDT
2,963.40
BTC/USDT
62,768.00
BIST 100
10,161.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Down sendromlu fotoğrafçı açtığı sergilerle özel bireyler için farkındalık oluşturuyor

Tekirdağ'da yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu Volkan Niyazi Madaslı, çektiği fotoğraflarla sergiler açıp özel bireyler için farkındalık oluşturuyor.

Mesut Karaduman  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Down sendromlu fotoğrafçı açtığı sergilerle özel bireyler için farkındalık oluşturuyor

Tekirdağ

Ortaokuldayken katıldığı bir programda etkilendiği fotoğraf eğitmeni ve sanatçı Gılcan Mete Delibay'dan eğitim alan Madaslı, fotoğrafçılık alanında çalışmaya başladı.

Kısa sürede yaptığı çalışmalarla kendini geliştiren Madaslı, Delibay'ın da yardımıyla 4 fotoğraf sergisi açtı.

Volkan Niyazi Madaslı, AA muhabirine, fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini söyledi.

Her zaman kendisini geliştirmek için gayret ettiğini belirten Madaslı, "Fotoğraf çekmek çok güzel. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. En çok da insan fotoğrafları, portre fotoğraf çekmeyi seviyorum. Çektiğim fotoğraflardan sergi açınca mutlu oldum. Yeni fotoğraf sergileri de gelecek." dedi.

Madaslı'nın annesi ve aynı zamanda Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı Zehra Metin Özen de oğlunun fotoğraf çekmeyi çok sevdiği için kısa sürede kendini geliştirdiğini dile getirdi.

Volkan'ın açtığı sergilerle farkındalık oluşturmak istediğini belirten Özen, "Sergilerinde özel bireylere dikkat çekilmesi için gayret gösterdi. Özel gereksinimli bireylerin de bizden farklı gözü olabileceği, onların da bir şeyleri başarabileceği ve ortaya bir ürün koyabileceklerini göstermek istedik." diye konuştu.

Özen, özel gereksinimli bireylere karşı daha duyarlı olunması gerektiğini ve fırsat verilince onların da bir şeyleri başarabildiğini ifade etti.

Oğlunun fotoğraf çekmeye başladıktan sonra öz güven kazandığını belirten Özen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fotoğraf çekmeye başladıktan sonra farklı bir gözü olduğunu fark ettik. Ortamlarda daha rahat davranmaya başladı. İnsanların arasına girerek rahatça iletişim kurabiliyor. Özel gereksinimli bireyleri sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlerden ön plana çıkartmalıyız. Hepsinin kendine özgü yeteneği muhakkak var ve o yeteneği keşfetmesini sağlamalıyız. Aileler çocuklarını sosyal faaliyetlere katmaya çalışsın. Biz dernek olarak her zaman ailelere destek oluyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bezmialem Vakıf Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, Filistin'e destek için yürüdü
İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca aralıklarla sağanak etkili olacak
Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, Türkiye'yi ziyaret edecek

Benzer haberler

Down sendromlu fotoğrafçı açtığı sergilerle özel bireyler için farkındalık oluşturuyor

Down sendromlu fotoğrafçı açtığı sergilerle özel bireyler için farkındalık oluşturuyor

Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Tekirdağ'a ulaştı

Tekirdağ'da Kanara Kanyonu'nda bulunan doğal kaya sığınakları tarih meraklılarını çekiyor

Tekirdağ'da liseliler soğan kabuğu ve lahanadan kumaş boyası üretti

Tekirdağ'da liseliler soğan kabuğu ve lahanadan kumaş boyası üretti
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait araçla dereye atık bırakıldığı iddiasına inceleme

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait araçla dereye atık bırakıldığı iddiasına inceleme
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 100 yıllık projeleri 22 yıla sığdırdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 100 yıllık projeleri 22 yıla sığdırdık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet