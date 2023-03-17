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Yaşam

Doktor çift 16 yıldır hem hayatı hem akademik tecrübelerini paylaşıyor

Yaptıkları birçok bilimsel çalışmayı literatüre kazandıran Akdeniz Üniversitesi Hastanesinden kadın doğum uzmanı ve jinekolojik onkolog çift, 16 yıldır omuz omuza çalışıyor.

Ayşe Yıldız  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Doktor çift 16 yıldır hem hayatı hem akademik tecrübelerini paylaşıyor Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında 2007'de uzmanlık eğitimi alan Nasuh Utku Doğan, aynı bölümden asistan Selen Doğan ile tanıştı.

14 yıl önce evlenen ve bir süre farklı hastanelerde çalışan çift, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde görevlerini sürdürüyor.

Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan ile eşi Doç. Dr. Selen Doğan, yaptıkları başarılı operasyonlarla kadınların hem kanseri yenmesine hem de sağlıkla bebeklerini kucaklarına almalarına yardımcı oluyor.

Kadavradan rahim nakli ekibinde de yer aldılar

Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından dünyanın kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştiren ekipte de yer alan çift, akademik çalışmalarını literatüre kazandırıyor, dünyadaki bilimsel gelişmeleri izleyerek, bunu ameliyatlarında uyguluyor.

Büyük miyom ve tümörleri, özel yöntemlerle küçük kesilerden çıkarabilen çift, kadın hastalıkları ve doğum, yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanserleri, ileri evre kanserlerde etkin tedavi uyguluyor.

Depremzede hamile kadınlara da destek oldular

Doğan çifti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 17 hamile kadınının bebeklerini kucaklarına sağlıkla almalarını sağladı.

Nasuh Utku Doğan, AA muhabirine, cerrahlık, kanser tedavisi ve bebek olmak üzere çok fazla alan olduğundan kadın doğum bölümünü seçtiğini söyledi.

Almanya'da iki yıl jinekolojik onkoloji ihtisası yaptığını ifade eden Doğan, eşiyle hem kadın doğum hekimi hem de jinekolojik onkolog olduklarını anlattı.

Hastaları birlikte tartıştıklarını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Ameliyatlarda başım sıkıştığında eşim gelir, o sıkışınca ben giderim. İnsanın başı sıkıştığında cerrahi açından tecrübeli birinin olması çok kıymetli. Farklı illerden gelen ciddi anlamda sıkıntılı hastaları biz takip ediyoruz. Bizi en çok mutlu eden ameliyat ne kadar uzun sürürse sürsün o ameliyatın başarılı bitmesidir. Bazı operasyonlar 9 saat sürüyor. Sıkıntılı bir hastayı tedaviden sonra güler güzlü görmek mutlu ediyor."

Ameliyatların büyük bölümünü laparoskopik yaptıklarının altını çizen Doğan, dünyada kadın hastalıklarıyla ilgili güncel ne yapılıyorsa hastanelerinde onu uyguladıklarını belirtti.

İngiltere'den sıkıntılı görüldüğü için ameliyat edilmeyen hastaların da geldiğini vurgulayan Doğan, "Servisimizde depremzede kadınlar da var, onlara destek olmak bizi mutlu ediyor. Eşimle ekip ruhuyla çalışıyoruz. Akşamları gün içindeki sıkıntılı vakaları tartışıyoruz, aynı hastalara farklı gözle bakabiliyoruz. Literatüre beraber yazılar yazıyoruz." diye konuştu.

 "Aynı meslekten olmak evlilikte mutluluğa katkı sağlıyor"

Selen Doğan ise kadın doğum bölümünde cerrahi, radyoloji, yüksek riskli gebeliklerin takip edildiği perinatoloji gibi branşlar bulunduğundan kadın doğumu seçtiğini aktardı.

Evde karı koca klinikte iki meslektaş olduklarını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Bilgi paylaşımında bulunmak, hastaları tartışmak, tecrübelerinizi birbirinize aktarmak, fikir sormak çok gurur verici. Bilgisine, tecrübesine güvendiğiniz bir meslektaşınızla ekip halinde olmak güzel. Ameliyatta güvende hissediyorsunuz, tecrübeli bir meslektaşınızla aynı operasyonda bulunmak gurur ve güven verici. Kanser tanısı almış hastayı, doğurganlığını koruyarak tedavi ediyoruz ve sonunda anne olduğundaki sevincini görmek güzel duygu. Aynı meslekten olmak, aynı stresleri, mutlulukları gün içinde yaşayınca birbirinizi daha iyi anlıyorsunuz. Bu da evlilikte mutluğa katkı sağlıyor."


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