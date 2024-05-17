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Yaşam

Doğaseverler, Siirt'in Bacavan Yaylası'nda ters laleleri görüntüledi

Mardin Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Siirt'in Bacavan Yaylası'nda ters laleleri görüntülendi.

Halil İbrahim Sincar, Naci Adıgeçen  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Doğaseverler, Siirt'in Bacavan Yaylası'nda ters laleleri görüntüledi Fotoğraf: Naci Adıgeçen/AA

Siirt

Kulüp üyeleri, Şirvan ilçesindeki Bacavan Yaylası'na 7 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşün ardından 1500 rakımlı tepeye ulaşan doğaseverler, bahar aylarında açan ve yaklaşık 20 gün canlılığını koruyan ters laleleri fotoğrafladı.

Mardin Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü İl Temsilcisi Hasan İmrak, yaptığı açıklamada, ters lalelerin olduğu bölgeyi ziyaret edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Endemik tür olan ters lalelerin korunmasının önemine işaret eden İmrak, "Buraya yürüyüş ve kamp faaliyeti düzenleyen doğaseverler ve doğa sporları kulüpleri ters laleye özen göstermeli, korumalı ve tanıtmalıdır. Bizler de bu çerçevede bir etkinlik düzenledik. Kulübümüz bu konuda çok duyarlı, bütün üyelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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