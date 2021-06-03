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Yaşam

Diyarbakır'da Kürtçe öğrenen Kaymakam vatandaşları aşı olmaya ikna ediyor

Sırası geldiği halde yeni tip koronavirüs aşısı yaptırmayanları ikna etmek için Kürtçe öğrenen Çınar Kaymakamı Büyüknalçacı, sağlık ekiplerinin çalışmalarına destek oluyor.

Bestami Bodruk   | 03.06.2021
Diyarbakır'da Kürtçe öğrenen Kaymakam vatandaşları aşı olmaya ikna ediyor Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

Diyarbakır'da Kürtçe öğrenen Kaymakam vatandaşları aşı olmaya ikna ediyor

Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamı olarak görev yapan ve Kürtçe öğrenen Güher Sinem Büyüknalçacı, (solda) sıra geldiği halde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayanları ikna etmek için sağlık ekiplerinin çalışmalarına katılıyor. Sık sık esnafı ziyaret eden, muhtarlarla bir araya gelen Büyüknalçacı, sağlık ekiplerinin görüştüğü ancak aşı yaptırmak istemeyen vatandaşları ikna için de devreye giriyor. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, sırası gelmesine rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmayan vatandaşların bilgilendirilmesi için oluşturulan sağlık ekipleri, toplumsal bağışıklığa katkı sunmak için özveri ile görev yapıyor.

İlçe merkezinin yanı sıra köy ve mezralardaki adreslere ulaşarak aşı yaptırmayan kişilerle görüşen sağlık ekiplerinin ziyaretlerine zaman zaman Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı da katılıyor.

Sık sık esnafı ziyaret eden, muhtarlarla bir araya gelen Büyüknalçacı, sağlık ekiplerinin görüştüğü ancak aşı yaptırmak istemeyen vatandaşları ikna için de devreye giriyor.

Büyüknalçacı, Türkçe ve Kürtçe kurduğu diyalog ile ikna ettiği vatandaşların aşı yaptırmalarını sağlıyor.

Son olarak ilçe merkezinde yaşayan ve sağlık ekiplerinin görüşmesine rağmen aşı yaptırmak istemeyen 90 yaşındaki Ahmet Gündoğdu'yu evinde ziyaret eden Büyüknalçacı'nın görüşmesi sonuç verdi.

Aşı yaptıran Gündoğdu, Büyüknalçacı ve sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Allah senden razı olsun. Allah senin ömrünü uzatsın." dedi.

"İlçede 4 aşı ikna ekibi 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor"

Kaymakam Büyüknalçacı, AA muhabirine, ilçede 65 yaş ve üzeri vatandaşların yüzde 70'ini aşıladıklarını, aşı olmak istemeyenlerin de yüzde 50'sinin ikna edildiğini söyledi.

İlçede sırası gelen vatandaşların aşısının yapıldığını dile getiren Büyüknalçacı, "Bugün de Ahmet amcamızın yanına geldik. Aşı olmuyordu. Devletimize desteğinin tam olduğunu gördük. Bizi de kızı gibi gördüğü için herhangi bir problem yaşamadık. Kendisiyle konuştuğumuzda ikna oldu." diye konuştu.

Büyüknalçacı, bir dönem ilçede vaka sayısının sıfıra düştüğünü dile getirerek, ilçede vakaların bugün de düşük seyretmesinde esnaf ve vatandaşların büyük katkısı olduğunu aktardı.

"Aracıları devreden çıkartıp vatandaşımızı bizzat anlayabilmek için Kürtçe öğrenmeye başladım. Vatandaşlardan ve çocuklardan Kürtçe öğreniyorum. Bu, aşılama faaliyetlerine de etki etti. Kızlarının aşı olduğunu, herhangi bir problem yaşamadığını görünce aşı konusuna daha sempatik bakmaya başladılar." diyen Büyüknalçacı, gayretini gören vatandaşların kendisini bağrına bastığını kaydetti.

Büyüknalçacı, "İlçede 4 aşı ikna ekibi 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor. Ekiplerimiz uzak yakın demeden köylere giderek, tek tek vatandaşlarla ilgilendiler. Hepsi gerçekten büyük bir özveri ile çalıştı. Bunun da neticesini gördük." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu çabalarımızla vaka sayısını sıfıra düşüreceğiz"

Aşı ikna ekibinde yer alan pratisyen doktor Yusuf Çetin de aşının bu sıkıntılı sürecin bitmesinde temel faktör olduğunu düşündüklerini belirtti.

Çetin, kendilerinin de aşı olduğunu, yakınlarından sırası gelenlerin de aşısını yaptırdığını ifade ederek, "Kaymakam Hanım da süreci yakından takip ediyor. Sürekli bizimle iletişim halinde, çaba gösteriyor. İnşallah bu çabalarımızla vaka sayısını sıfıra düşüreceğiz." şeklinde konuştu.

Yarımkaş Köyü Muhtarı Mehmet Sait Gülçer de aşı ikna çalışmaları kapsamında Kaymakam Büyüknalçacı ve sağlık ekiplerinin birçok kez köylerine geldiğini dile getirerek, aşı konusunda ikna çalışması yaptıklarını aktardı.

"Kaymakama inanıp, güvendik"

İkna sonucu aşı yaptıran Ahmet Gündoğdu'nun oğlu Nebi Gündoğdu da babasının aşı yaptırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gündoğdu, "Daha önce tereddütlüydük. Tam emin değildik. Kaymakama inanıp, güvendik. Bu sorunu çözdü. Allah razı olsun onlardan." diye konuştu.

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