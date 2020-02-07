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Yaşam

Diyarbakır'da köylünün bulduğu yaralı puhu kuşu tedaviye alındı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde köylünün yaralı ve bitkin halde bulduğu, nesli tükenme tehlikesi yaşayan puhu kuşu tedaviye alındı.

Ekrem Senvar   | 07.02.2020
Diyarbakır'da köylünün bulduğu yaralı puhu kuşu tedaviye alındı Fotoğraf: Ekrem Senvar/AA

Diyarbakır

İlçeye bağlı Selman köyü kırsalında bitkin halde yerde duran puhu kuşunu fark eden köylüler, kanatlı hayvanı merkez Kemaliye Mahallesi Muhtarı Özgür Şahin'e teslim etti.

Sol gözünde yara tespit edilen kuşu evine getiren Şahin, yem verdiği ve ısıttığı kuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne götürdü.

Nesli tükenme tehlikesinde yer aldığı belirtilen kuşun tedavisinin ardından, tekrar doğal yaşamına salınacağı bildirildi.


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