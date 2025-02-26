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Yaşam

Depremzede çocuklar Kızılay'ı çizdikleri resimlerle anlattı

Türk Kızılay, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki çocuklarla "İyiliğin Renkleri-Kartpostal Hazırlama Etkinliği" düzenledi.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Depremzede çocuklar Kızılay'ı çizdikleri resimlerle anlattı

Ankara

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, etkinlik ile Kızılay Kolu kapsamında yer alan ilkokul öğrencileri, iyilik, gönüllülük ve yardımseverlik temalarını resim ve kartpostallara taşıdı.

Kızılay'ı çizdikleri resimlerle ifade eden çocukların etkinlikle, sanat yoluyla iyiliği yayması ve gönüllülüğün önemini kavraması amaçlanıyor.

İyiliğin Renkleri-Kartpostal Hazırlama Etkinliği kapsamında hazırlanan resim ve kartpostallar, deprem döneminde Türk Kızılay'a destek veren bağışçılara teşekkür notlarıyla ulaştırıldı.

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