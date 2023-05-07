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Yaşam

Deprem bölgesinden başkente gelen öğrenciler konser verdi

Deprem bölgesinden Ankara'ya gelen öğrencilerin de aralarında bulunduğu 100 çocuk, "Allegra Ensemble" ile sahne aldı.

Aykut Karadağ  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Deprem bölgesinden başkente gelen öğrenciler konser verdi Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Devlet Opera ve Balesi'nin keman sanatçısı Ümmiye Özdem'in Gölbaşı ve Sincan Kaymakamlıklarının desteğiyle düzenlediği konserde, Türkiye'den ve dünyadan sevilen şarkılar seslendirildi.

Deprem bölgesinden gelen öğrencilerin de aralarında bulunduğu 100 çocuktan oluşan Ne Şen korosu ile "Allegra Ensemble"nin performansı büyük beğeniyle karşılandı.

Konserde performans sergileyen tüm öğrenciler adına birer fidan dikilecek.

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